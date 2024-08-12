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胡宇威遺憾摯友驟逝 和老婆陳庭妮談論身後事

2024/8/12 19:10（8/12 19:46 更新）
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演員胡宇威（圖）參與實境秀「上船了各位！」，他12日接受聯訪時提到，會接下划船挑戰完全是因為已逝的高中故友，「我只要面對海就會想起他，只要海上出現很美的景色，我認為是他暗示我的，他想給我看的，我要謝謝他，謝謝他留在我的心裡」。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 113年8月12日
演員胡宇威（圖）參與實境秀「上船了各位！」，他12日接受聯訪時提到，會接下划船挑戰完全是因為已逝的高中故友，「我只要面對海就會想起他，只要海上出現很美的景色，我認為是他暗示我的，他想給我看的，我要謝謝他，謝謝他留在我的心裡」。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 113年8月12日
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（中央社記者洪素津台北12日電）演員胡宇威參與實境秀「上船了各位！」且成功從花蓮港划到日本石垣島，今天他在聯訪時提到自己會接下划船挑戰完全是因為「驟逝的故友」，也為此跟老婆陳庭妮談論起身後事。

胡宇威提到長時間在海上划行不容易，自己也會緊張，但他相信摯友會給他力量，胡宇威透露高中時有位好友，不管怎麼樣對方一定是隨約隨到，沒料到他卻因為心肌梗塞離開，「我跟他感情很深厚，他叫AJ是印度人，他在離開的前1天完全沒有徵兆」。

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胡宇威在划船的過程中，背著摯友給他的精神，也對他說聲感謝，「我只要面對海就會想起他，只要海上出現很美的景色，我認為是他暗示我的，他想給我看的，我要謝謝他，謝謝他留在我的心裡」。

經過摯友離世，胡宇威也開始思考自己的人生觀，「你知道自己的存在要幹嘛，你可以貢獻什麼給你現在的靈魂？」坦言自己也跟老婆陳庭妮探討過身後事，「骨灰有想要放在甕裡嗎？要買靈骨塔嗎？要撒出去嗎？我是比較想要自由靈魂，是有想過樹葬」。（編輯：李亨山）1130812

#胡宇威
#陳庭妮
#花蓮港
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