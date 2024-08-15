百白取消國外進修機會 為完成與恩師李國修約定

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）橫跨37年、歷久不衰的李國修爆笑喜劇「三人行不行」，今年10月將再引爆笑彈，日前正式啟動排練。新參與的演員百白更為完成與恩師李國修約定，取消國外進修機會。

2021年以電影「詭扯」榮獲台北電影獎最佳女配角的百白（白靜宜），與恩師李國修緣分不淺，2009年曾加入屏風表演班跟著李國修學習，李國修更指定要她接演「三人行不行」。不過當她參與排練並準備好登台演出時，卻因李國修病逝，最終未能如期上台。

百白透過劇組分享，今年她原本已安排要去國外進修，但收到「三人行不行」演出邀請後，二話不說取消國外行程。百白認為，對她而言，不是新加入「三人行不行」，而是回歸舞台，無論如何都要實現當年恩師對自己的期待和約定。

「劇場國寶」李國修經典作品「三人行不行」由2男1女在場上用聲音能量、肢體線條、0.1秒極速換角等，以各種表演技巧呈現高難度喜劇，除了體力、更要有高度專注力。全劇100分鐘、設有397個笑點，即便歷經37年，其喜劇節奏和角色間的台詞，仍是跨世代經典。

「三人行不行」今年除了老班底朱德剛、亮哲、林育品（阿喜）、吳怡霈、邱逸峰、林木森、郭耀仁，更邀請百白、林牧昕（木星）、安俊朋等新演員加入陣容，10月25日起，劇團將在新北市藝文中心演藝廳展開連兩週的週末公演。

劇中除了基本的3人組合外，還有特別準備彩蛋場，能在台上看見所有演員，並由幸運觀眾轉扭蛋決定誰要上場。（編輯：張雅淨）1130815