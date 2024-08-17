邱瓈寬朱延平談豬哥亮 為拍「大尾鱸鰻2」不惜翻臉

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（中央社記者王心妤桃園17日電）第11屆桃園電影節今年將已故「秀場天王」豬哥亮選為焦點影人，並邀導演邱瓈寬、朱延平等分享合作故事。他們透露，豬哥亮當年執意先拍「大尾鱸鰻2」再治療，不惜翻臉也想圓夢。

講座「大尾導演」由導演邱瓈寬、朱延平、黃朝亮及葉天倫分享跟豬哥亮的故事。朱延平會前受訪表示，豬哥亮或是許不了都是台灣人不可取代的共同回憶，這樣的草根文化也是台灣文化，「台灣新浪潮電影很重要，但缺了商業片就不完整了，電影要百花齊放才是完整。」

談及當年的合作，邱瓈寬嘆氣表示，「我不習慣人過世才開追悼會，對活著的人好一點。」她更提到，豬哥亮拍完「大尾鱸鰻」後，很喜歡自己的角色David Loman，更積極要求拍續集，但當時他已經確診罹患大腸癌，她跟朱延平積極勸說豬哥亮先治療，「但他（豬哥亮）要求我們先聊劇本，我們是覺得他先去開刀，這良心起見不能拍，我就說『你不開刀就不拍』，豬哥亮直接翻臉。」

邱瓈寬說，豬哥亮接著表示，因為不想裝人工肛門加上開15公分的大刀才想先拍片。現場沉默幾分鐘後，朱延平才打破沉默表示，「就拍吧！」

黃朝亮表示，「大囍臨門」、「大釣哥」都是豬哥亮生病後才拍的電影，考慮到豬哥亮的身體狀況，劇組有將拍攝時間縮短。葉天倫則說，他的首部長片「雞排英雄」也是跟豬哥亮合作的，撰寫劇本時就是以豬哥亮為靈感，是在媽媽的鼓勵下才提出邀請，沒想到真的能圓夢。

另外，「血．拾人生」在桃園電影節放映，製作人唐在揚今天率導演黃常祚及演員宋偉恩、庹宗華、魏蔓、黃薇渟、林思廷、安俊朋出席並受訪分享拍攝心得。

宋偉恩片中飾演血癌患者並需要剃髮演出，他不諱言剃頭髮時也會感到心情沉重，不過比起剃髮的難受，反而是萌生使命感。其餘演員們也表示，因為是真人真事改編，能感受到患者的堅強與樂觀，希望透過作品鼓勵更多人驗血建檔，讓更多血癌患者有機會被幫助。（編輯：吳協昌）1130817