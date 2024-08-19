「無罪推定」探討性別歧視 楊小黎籲正視自身感受

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（中央社記者洪素津台北19日電）戲劇「無罪推定」探討女性在職場中面臨的性別歧視，劇中演員楊小黎表示面對職場中的性別歧視應該正視感受而非逃避；鍾承翰說：「性別歧視不可接受」，社會應以相同標準看待每個人。

台語律政劇「無罪推定」凸顯出社會多種問題，最新劇情探討女性在職場中面臨的性別歧視，楊小黎透過新聞稿呼籲大家，遇到任何性別歧視千萬不要忽視自己內心的感受，要大家正視這些感受而非逃避，也認為這樣才能推動社會進步。

陳家逵分享：「這是現代價值觀的衝突！」他表示為了角色參考了現實生活中對女性持有歧視態度的長輩特質，這個設定也進一步深化了劇情的社會意涵，突顯出社會價值觀的對比。

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而除了探討性別歧視，劇中也有許多人生議題，在你無助、低潮時候，如何跨越心理壓力，轉念面對，黃鐙輝則回憶起父親癌末時的無助，他坦言：「人生中有許多事，即使再怎麼努力，也無法改變結局。」就像他父親的病情，不管跑多少醫院，最後依然只能絕望地接受這個無法挽回的結果，這段經歷也讓他學會了不再糾結過去，而是更加珍惜當下。

楊小黎也分享其演藝生涯中的低潮期，她坦言曾一度想要退出演藝圈，轉而從事幕後工作。然而，命運為她帶來了一個契機，楊小黎選擇不放棄，繼續努力提升自己，並通過學習客家話贏得了一個重要角色。這段經歷也讓她更加堅信：「只要肯付出努力，天助自助者！」（編輯：李亨山）1130819