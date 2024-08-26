死侍與金鋼狼再伸利爪 奪回北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，超級英雄喜劇片「死侍與金鋼狼」本週末利爪搶回北美票房榜首寶座，進帳約1830萬美元。

法新社報導，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與休傑克曼（Hugh Jackman）主演的「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine），在北美上映5個週末有4個週末都位居第一，美加總票房達5億7720萬美元，國際票房累計達6億3400萬美元。

上週末的領頭羊、科幻恐怖片「異形：羅穆路斯」（Alien: Romulus）本週末滑落至第2名，在23日至25日期間有1620萬美元入袋。

排名第3的是浪漫劇情片「到我們為止」（It Ends With Us），收入1190萬美元。這部由布蕾克萊芙莉（Blake Lively）主演並共同製作的電影，迄今在全球海撈2億4200萬美元。

分析師葛羅斯（David A. Gross）表示：「這部片是今夏的亮點之一。」又說，這是電影產業狀態逐步好轉的另一個跡象。

新上映的心理驚悚片「求救眨眨眼」（Blink Twice）以730萬美元成績位居第4。

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排名第5的是聖經劇情片「熔爐」（The Forge，暫譯），進帳660萬美元。對一部製作成本500萬美元的電影來說，這是一個不錯的開映成績。

排名第6到第10的作品依序為：「龍捲風暴」（Twisters），620萬美元；重新上映的「第十四道門」（Coraline），500萬美元；「龍族戰神：重生」（The Crow），460萬美元；「神偷奶爸4」（Despicable Me 4），440萬美元；「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2），210萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130826