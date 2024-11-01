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江宏傑重拾桌球拍演電影 施名帥因傷放棄跳舞

2024/11/1 20:55（11/1 21:01 更新）
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演員施名帥（前左起）、江宏傑演出電影「乒乓男孩」，兩人扮演彼此間有競爭關係的桌球教練，全片正在全台熱映中。（華納提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月1日
演員施名帥（前左起）、江宏傑演出電影「乒乓男孩」，兩人扮演彼此間有競爭關係的桌球教練，全片正在全台熱映中。（華納提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月1日
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（中央社記者王心妤台北1日電）施名帥跟江宏傑在電影「乒乓男孩」飾演有競爭關係的桌球教練，江宏傑曾是國手，因傷陷入低潮並有長短腳後遺症；而施名帥因受傷放棄舞蹈生涯，也意識到自我極限轉職演員。

施名帥跟江宏傑日前接受中央社記者訪問，兩人都是運動相關專業出身，而「乒乓男孩」以桌球為主軸，展開一段熱血故事。曾是桌球國手的江宏傑透露，選手時代的確有學長學弟制，有時太出頭就會被其他人針對。

談及低潮，江宏傑透露髖關節、腳踝都曾開刀，復健過程只能做些簡單動作，眼睜睜看著隊友越練越強，「你想要跟上隊友也沒辦法，那時候會變得比較孤僻一點，因為跟不上人家了。」過去的運動生涯也讓他留下後遺症，現在有長短腳，雖不會影響日常生活，不過走路太久就會不舒服。

施名帥大學時就讀舞蹈系，因為長期練舞導致膝蓋半月軟骨磨損，「受傷後理解自己跳舞到40歲是極限，接下來只能編舞或教學，已經看得到未來的樣子了！」他便下定決心轉職當演員，繼續從事表演藝術相關的工作。

施名帥片中跟2名童星有多場對手戲，他在片場常和童星打成一片，甚至玩得太瘋狂而被工作人員警告，「我好像過了一個暑假夏令營的感覺！」

施名帥已跟愛情長跑多年的女友朱芷瑩登記結婚，他在片場宛如孩子王，被問到是否想當爸爸，他表示，並不會害怕當爸爸，不過沒把握能照顧好孩子的嬰兒階段，他更以剛升格當爸的好友劉冠廷為例，「早上要起來餵奶，我看了都心疼。」

「乒乓男孩」全台上映中。（編輯：謝雅竹）1131101

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