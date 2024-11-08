蘇格蘭第一大城11月台灣電影專題 探索「家」的樣貌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）蘇格蘭第一大城格拉斯哥的指標性獨立電影院「格拉斯哥電影院」（GFT）今天起舉行台灣電影專題，主題為「家的樣貌」（Shape of Home），至28日放映4部台灣近期電影，包括導演蕭雅全的2023年作品「老狐狸」。

「老狐狸」8月經文化部甄選，將代表台灣角逐2025年美國第97屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。GFT台灣電影專題今天放映「老狐狸」，映前由在格拉斯哥大學（University of Glasgow）專攻電影哲學的台灣籍博士生王建評為觀眾導讀。

為在蘇格蘭推廣台灣近期電影，文化部駐英國代表處文化組邀請旅居蘇格蘭的台灣籍獨立策展人劉官玶與GFT合作、規劃專題，以「家」為核心，關注傳統與現代價值觀之間「家」與「家庭關係」的概念演變。

除了「老狐狸」，專題另選映由資深女星陸小芬主演、導演傅天余的2023年作品「本日公休」。傅天余近日在東京國際影展獲頒黑澤明獎，成為繼侯孝賢後，第2位獲此獎肯定的台灣人。

其他專題選映影片還有導演徐紫柔2023年推出的紀錄片「邀阿公阿嬤拍B級殭屍片」，以及獲2022年金馬獎「最佳導演」肯定、陳潔瑤的劇情長片「哈勇家」。

值得一提的是，專題選映影片涵蓋以華語、台語、客語及泰雅語發音演出的演員，呈現台灣不同族群的日常生活，反映台灣文化多樣性。

劉官玶曾多次策劃「愛丁堡台灣影展」。劉官玶說，格拉斯哥台灣電影專題選映的部分影片以新的影像語彙呈現台灣社會情感面貌，多元且動人，期待蘇格蘭觀眾也能細細品味獨屬台灣的「家的樣貌」。影片放映前由電影研究專業人士進行導讀，應有助觀眾較深入理解台灣電影脈絡、啟發觀眾對進一步認識台灣電影的興趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐英文化組組長陳斌全表示，期待透過在GFT的帶狀放映模式，逐步將各類型台灣電影介紹給蘇格蘭本地觀眾、提升當地觀影人口對台灣電影的熟悉度，並增進各影院對台灣電影商業票房的信心。

陳斌全提到，駐英文化組9至10月與倫敦「花園電影院」（The Garden Cinema）合作台灣電影專題，票房亮眼；10月，導演徐漢強的作品「鬼才之道」在倫敦東亞電影節（LEAFF）舉行英國首映、獲「評審特別提及」獎，影展期間票券幾乎完售，這些都是台灣近期電影在英國具商業潛力的例證。（編輯：陳承功）1131108

位於蘇格蘭第一大城格拉斯哥市中心的獨立電影地標「格拉斯哥電影院」（GFT）11月舉行台灣電影專題。歷史可追溯至1930年代的GFT曾是蘇格蘭首座藝術電影院。（文化部駐英國代表處文化組提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年11月8日