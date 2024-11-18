紅色一號登北美票房冠軍 但成本過高恐難回本

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）最新耶誕強檔片「紅色一號」（Red One）週末穩穩登上北美票房冠軍，開映票房約達3410萬美元，但鑒於這部片成本估計高達2.5億美元，最後能不能回本還很難說。

法新社報導，影藝事業顧問公司娛樂經銷研究（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說，這樣的開映成績對「一部打從一開始就被設計來開發全新耶誕動作喜劇系列片的電影來說，算是試試水溫」。

他表示，巨石強森（Dwayne "the Rock" Johnson）主演的「紅色一號」很討喜，但2.5億美元成本，其中據報包括高達5000萬美元的超支，意味著這樣的開映成績雖「稱不上是災難，但…也不足以」保證最後能獲利。

「猛毒最終章：最後一舞」（Venom: the Last Dance）上映第4個週末有約740萬美元表現，排名第2。這部片美加累計票房達1億2760萬美元，國際市場累計票房達3億800萬美元。

排名第3的是喜劇劇情片「史上最佳聖誕盛會」（The Best Christmas Pageant Ever），收入540萬美元。

休葛蘭（Hugh Grant）主演的恐怖片「異教詭屋」（Heretic），名次比上週末下滑1個位置，以520萬美元票房排第4。

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老少咸宜的「荒野機器人」（The Wild Robot）上映第8個週末仍撈進430萬美元，排名第5。

排名6到10的作品依序為：「微笑2」（Smile 2），300萬美元；「教宗祕密會議」（Conclave），290萬美元；「你好，再來一次愛」（Hello, Love Again，暫譯），240萬美元；「跳痛之旅」（A Real Pain），230萬美元；「艾諾拉」（Anora），180萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131118