工作時間占據人生大部分 苗可麗愧對媽媽與女兒

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員苗可麗錄製節目「我的成長」，節目如實呈現她的人生，讓她想借影片在自己的告別式播放。苗可麗自認不是好女兒、好媽媽，工作時間占據她人生大部分，沒能好好陪伴家人。

苗可麗參與錄製由曾國城、大霈（李霈瑜）主持的節目「我的成長」，苗可麗在節目中細數自己的生活，15歲歌唱出道的她沒能走紅，跨界戲劇圈演出8點檔一炮而紅。

節目短劇將她當年在等紅燈時，被路人第1次認出的經典畫面演出，苗可麗透過新聞稿分享，「我怎麼看到這一幕就開始想哭了」。

苗可麗表示，節目中的短劇很完整把她的人生演出來，鉅細靡遺的程度讓她想放在告別式給人看。苗可麗還認真問製作人，「到時候影片可以借我嗎」，惹笑現場大家。

提到最脆弱的話題，苗可麗自認不是好女兒、好媽媽，工作時間占據她人生大部分。苗可麗生完女兒滿月就獨自北上工作，直到前陣子才特別空出20天到英國陪伴留學的女兒，而這可能是女兒這一生擁有媽媽最長的一段時間。

苗可麗表示，懂事的女兒從小就缺乏她的陪伴，想到接下來女兒一個人要面對未知的未來就心疼不已。（編輯：張雅淨）1131121