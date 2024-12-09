韓星李廷鎮來台拍戲殺青 不怕胖開吃臭豆腐

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（中央社記者洪素津台北9日電）韓國男星李廷鎮應温昇豪之邀來台拍攝劇集「整形過後」，李廷鎮說，台灣食物太美味，雞排、雞湯、臭豆腐都深得他心，如今殺青終於不用體重管理，今晚就要大開派對喝高粱慶祝。

整形醫療影集「整形過後」講述醫術高超的整外醫師們，周邊發生的各樣醫療案例，反思醫療與人性之間的衝突。李廷鎮抵台拍攝近1個月，今天將迎來殺青戲，劇中和他有大量對手戲的張榕容特地出席為他餞別。

張榕容分享兩人首次合作心情，透露看了李廷鎮過去比較反派角色的作品，覺得形象太反差，「原本以為是憂鬱的人，但實際上很溫暖，拍戲過程中會給我維他命，也會叫我去休息。」

李廷鎮則說，為了今天的殺青，前晚特地和張榕容多用中文聊天，更稱讚張榕容非常有活力又認真，「是一位在拍攝時非常專注，並且擁有迷人眼神的演員。」

李廷鎮來台1個月，吃遍台灣美食，也走訪不少夜市和觀光景點，他表示，很喜歡台灣的雞排、雞湯及臭豆腐，還透露回韓國時要帶台灣的高粱酒回去送人。

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李廷鎮也分享因為拍攝需求都不能變胖，但終於迎來殺青戲，「我今天殺青不用體重管理了，我今晚就要開派對喝高粱，濃度越高我越愛」。

李廷鎮此行有和「台灣女婿」具俊曄見面，他說，對方是演藝圈的前輩和哥哥，更是25年的朋友。李廷鎮知道酷龍是第一組來到台灣並成功發展的韓國團體，兩人聊了相關話題，具俊曄也恭喜他演出台灣戲劇；具俊曄的老婆徐熙媛（大S）也表示會一同關注這部作品。（編輯：張雅淨）1131209

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