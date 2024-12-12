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賈靜雯素顏凍齡驚豔 日本海關人員看護照吃驚

2024/12/12 21:18（12/12 21:31 更新）
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演員賈靜雯（圖）12日出席活動，凍齡外表讓人看不出她實際上已50歲，出國拿出護照時讓海關倍感驚豔。中央社記者洪素津傳真 113年12月12日
演員賈靜雯（圖）12日出席活動，凍齡外表讓人看不出她實際上已50歲，出國拿出護照時讓海關倍感驚豔。中央社記者洪素津傳真 113年12月12日
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（中央社記者洪素津台北12日電）演員賈靜雯近日亂入大女兒梧桐妹直播，素顏模樣驚呆網友，她笑稱自己雖有偶像包袱，但大家網路一查，都會知道她已50歲，這次去日本，海關人員看到護照露出吃驚表情，足見賈靜雯凍齡外表。

賈靜雯今天出席活動，被問到素顏狀態良好時，她坦言自己確實有偶像包袱，所以才叫女兒不要開燈，「我是有偶包啊！大素顏有點害羞。」不過她也藉由跟女兒一起直播聯繫感情，認為用這樣的方式參與女兒生活很有意思。

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賈靜雯對於自己的凍齡外表很謙虛，也分享日前去米蘭時裝週，買東西秀出護照時店員不敢相信她已經50歲，還呼朋引伴，叫同事們出來看，賈靜雯今天透露，「真的是滿害羞的，這次去日本也是，他們都不相信。」

而梧桐妹越大越像媽媽，賈靜雯也認同，「她很善良、很相信人，但希望她比我精明一點。」並沒有限制女兒談戀愛，認為這是很正常的事，為了不讓女兒在外面喝酒危險，賈靜雯會和梧桐妹在家小酌測試一下她的酒量，笑說：「她酒量滿好的，我是滿放心。」（編輯：李亨山）1131212

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