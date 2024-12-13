BIG送愛到南美 4國串連傳遞台灣良善力量

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）為宣導癌症社福工作並為巴西兒癌醫院GRAACC募款，「BIG送愛到南美：魏德聖導演慈善放映之旅」9日完成13天跨南北美洲的7場放映活動。

台巴藝術文化交流協會（ATBICA）會長謝如欣，11月底邀請魏德聖帶著他的暖心之作「BIG」，從台灣飛到南北美洲，與美國洛杉磯蔚藍人文堂、巴西華僑慈善基金會與急難救助協會，以及巴拉圭客屬宗親會合作，進行4國串連的「BIG送愛到南美：魏德聖導演慈善放映之旅」。

魏德聖在謝如欣陪同下，於美國洛杉磯橙縣那古拉納山莊、巴西聖保羅藝術電影院、大安長老教會、聲音及影像博物館（MIS）、巴拉圭Cine Zone電影院及東方大學傳播系（FAFI UNE），進行共7場放映，期間並參訪東方市公立醫院附屬癌症治療中心（Unidad Oncológica Del Este）、中巴佛光康寧醫院、巴西兒癌醫院GRAACC及安置病童與家屬的聖保羅麥當勞叔叔之家。

駐巴拉圭東方市總領事張俊彬全程陪同「送愛到南美」在東方市的慈善行程，客屬宗親會會長廖哲毅也藉此次放映活動，號召僑團募集物資，由魏德聖代表巴拉圭僑胞，致贈電腦、飲水機與冷氣等設備，給甫成立5年即已救助2000餘名癌症患者的東方市癌症治療中心。

巴拉圭東方大學傳播系放映活動吸引校內師生及本地電影製作人前往，DAMFilms電影經銷代表莫拉爾（David Miranda Moral）指出，BIG充滿歡笑及溫暖的節慶感，期待未來能夠安排在巴拉圭全國院線上映，做為每年的耶誕賀歲片。

東方大學傳播系主任貝尼特斯（Gustavo Benitez）表示，希望透過BIG在系上首映，搭起台灣電影與巴拉圭傳播學界的橋樑，接下來將與謝如欣合作，未來連結巴西聖保羅及台灣各大學的傳播及藝術科系，進行三方高等教育學術交流。

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魏德聖表示，沒想到一部電影能夠發揮這麼大的影響力，並授權謝如欣於耶誕節前在東方市癌症中心及巴西聖保羅麥當勞叔叔之家，為病患及家屬加場放映BIG，為南美洲送上跨過半個地球的台灣之愛。

謝如欣表示，「BIG送愛到南美」慈善放映之旅，主要目的是讓癌童及家屬獲得力量與安慰，同時將台灣的良善與愛傳到地球另一端的南美洲，這也正是僑委會推動海外創立急難救助協會的目的，期待未來結合全球各地的僑胞，以藝術文化散播愛到世界的每個角落。（編輯：韋樞）1131213