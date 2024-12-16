海洋奇緣2進帳2660萬美元 連3週奪北美週末票房冠軍

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）追蹤票房表現的「北美院線聯盟」（Exhibitor Relations）數據顯示，迪士尼動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）上映第3個週末票房2660萬美元，續居北美票房冠軍。

法新社報導，這一表現是上週5200萬美元收入的一半左右，但仍幫助「海洋奇緣2」北美票房累計達到3億3750萬美元，國際票房為3億7900萬美元，總收入突破7億美元。

「魔法壞女巫」（Wicked: Part I）在上映第3個週末進帳2250萬美元，全球票房突破5億美元大關。

在此同時，「獵人克萊文」（Kraven the Hunter）以票房1100萬美元排名第3。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對於一部新上映的超級英雄電影來說，這是非常疲弱的開映成績。」

排名第4的是「神鬼戰士II」（Gladiator II），進帳780萬美元。第5名是動畫奇幻電影「魔戒：洛汗人之戰」（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim），票房為460萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「紅色一號」（Red One），430萬美元；「星際效應」（Interstellar: Tenth Anniversary），330萬美元；「銀河生死戀5555」（Daft Punk: Interstella），200萬美元；「普什帕：規則」（Pushpa: The Rule - Part 2），160萬美元；「史上最佳聖誕盛會」（The Best Christmas Pageant Ever），140萬美元。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1131216