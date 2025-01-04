韓星振永來台拍電影譜3角戀 愛「客家菜包」狂吃

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（中央社記者洪素津台北4日電）韓國偶像演員振永和李沐、宋柏緯演出電影「那張照片裡的我們」，共譜台、韓青春3角戀。來台拍電影的振永相當融入台灣生活，熱愛滷肉飯、炒水蓮，還意外被「客家菜包」圈粉。

台韓愛情電影「那張照片裡的我們」故事聚焦在1977年的台灣桃園中壢，照相館攝影師（李沐飾）愛上了來自韓國的跆拳道教練（振永飾）；另一方面，滿懷熱血的大學生（宋柏緯飾），則選擇把感情暗藏心底。在那個動盪又充滿希望的年代，3名年輕人各自透過鏡頭與汗水，為青春歲月留下最真摯的見證。

振永、李沐、宋柏緯今天以復古造型出席宣傳記者會，分享3人有革命情感，拍攝時一起上山下海，好友情延續到戲外，常組團大嗑美食；振永自去年11月就來台拍戲，相當喜愛台灣的他，跟著李沐、宋柏緯吃遍台灣美食。

振永因人氣影集Sweet Home 2跟3受矚目，第1次參與國際合作，在台長居2個月，喜歡噶瑪蘭威士忌的他，特別去參觀宜蘭噶瑪蘭酒廠。融入台灣生活的振永除愛滷肉飯、炒水蓮，更意外被「客家菜包」圈粉，他分享電影裡有場要吃客家菜包的戲，「菜包比我想像中的還美味，那場戲拍完後，我忍不住一口接著一口地吃！」

振永片中有不少中文台詞，宋柏緯戲裡、戲外都負責擔任中文小老師，振永今也現場秀了「寂寞」、「好吃」、「同意」等中文，李沐則說：「我們前期有大量的讀本，雖然語言不同但心意相通。」

日前導演陳保中和大愛電視台的糾紛目前已走上法律途徑，這部電影的導演湯昇榮今天透露，自己也曾經待過大愛電視台戲劇部副理，表示有傳訊息關心陳保中，知道陳保中這幾年一直很辛苦。

而針對這次風波，湯昇榮坦言，自己離開大愛電視台很久，現在產業的變化很大：「我覺得都要進步啦！製作戲劇和電視台都要有面對產業的變化，在合約保障中，大家都要取得更好的對話！」（編輯：陳政偉）1140104