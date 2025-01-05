Kep1er登紅白列美食清單 中文撒嬌喊「我愛你」

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）韓國女團Kep1er受邀參與「2025超級巨星紅白藝能大賞」，在正式錄影前出席記者會和台灣媒體與粉絲打招呼，還用中文撒嬌喊「我愛你」，期待陪大家度過新年。

日前出道滿3週年的Kep1er，是從選秀節目「Girls Planet 999」出身，且唯一成功續約的限定女團，出道曲WA DA DA的MV更擁有破億瀏覽量佳績。

這是Kep1er首次以團體之姿來台灣，也是她們首次參加海外除夕節目，除了中國成員沈小婷缺席外，崔有真、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩6人以黑金造型華麗亮相，預告絕對會帶來WA DA DA，準備好和台灣粉絲一起享受精彩舞台。

崔有真受訪時分享，去年無論對個人或團隊都是很有意義的一年，新歌TIPI-TAP獲得好成績、也出了新專輯；2025年一開始還能和「紅白」一起，她會帶著這份能量努力前進。

江崎光期待能去更多沒去過的地方演出，和更多粉絲見面；金采炫則感謝所有粉絲一直以來的支持和信任，她們會繼續加油。

特別的是，休寧巴伊葉的哥哥是韓國男團TXT休寧凱，哥哥曾來台灣辦過多次演唱會，休寧巴伊葉透露休寧凱很愛吃美食，更大力推薦牛肉麵，希望她嚐嚐後再回韓國。

團員們也紛紛喊著想吃小籠包和珍珠奶茶，還有逛101和動物園，但因為來台行程緊湊無法四處走走，直呼可惜。休寧巴伊葉則調皮地說：「我知道珍珠奶茶很容易買到，一定會喝很多。」

在玩遊戲環節時，主辦單位也為粉絲爭取福利。不僅全員清唱新歌TIPI-TAP，崔有真還用中文撒嬌喊：「Keplian（Kep1er粉絲名稱）我愛你」，金采炫則加碼錄製專屬起床鈴聲「Keplian起床囉」。

最後Kep1er全員獻上新年祝福，除了今晚現場觀看錄影的粉絲，也期待28日除夕夜在電視與線上陪伴大家迎接農曆新年。（編輯：張雅淨）1140105