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民歌50高峰會最終場倒數 施孝榮不捨如嫁女兒

2025/1/6 19:23（1/6 20:31 更新）
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「2025民歌50高峰會 最終場」北中南一共舉辦6場，10日、11日將率先在台北小巨蛋開唱，15名歌手6日提前合體彩排。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月6日
「2025民歌50高峰會 最終場」北中南一共舉辦6場，10日、11日將率先在台北小巨蛋開唱，15名歌手6日提前合體彩排。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月6日
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）「民歌50高峰會」台北場將於10、11日登場，15名歌手今天合體彩排。由於民歌高峰會將於今年劃下句點，所有人都很不捨，總製作人施孝榮更用「嫁女兒」形容，不知如何說出告別。

民歌高峰會自2006年舉辦以來，已成為歌迷心中每年重要的音樂盛會之一，不過將在此次「民歌50」結束近20年長跑。今天歌手全員到齊練團，原在美國拉斯維加斯的楊耀東也提早回台備戰，盼在這次高峰會讓大家留下難忘回憶。

施孝榮今天受訪坦言，平常作息、飲食都還好調整，演出也不怎麼擔心，更明白「最終場」這天必然會到，「但只要想到最後，我之前都會說下次見，這次到現在都還沒準備好，對我來講，最難的是最後一句話」。

鄭怡爆料，民歌高峰會唱了近20年，施孝榮10年前很兇，眼睛一瞪他們都怕得要死；陳艾湄笑說，現在也很兇，只是年紀大了、眼睛變小，才看起來比較慈祥。

至於是否想過不要結束，施孝榮用「女兒大總是要嫁人」來比喻，民歌高峰會有其時代性及使命，他們已經完成、達到了，就不能一直停在這裡，如果再做「民歌51、52」就沒有進步，他不希望所有人都停在這，樂見彼此有其他發展。

施孝榮指出，原則上這樣的組合和節目型態不會再有，但也強調：「我們每一位都還是現役歌手，只是民歌高峰會就到這裡，把女兒嫁出去。」

「2025民歌50高峰會 最終場」北中南一共舉辦6場，1月10日、11日率先在台北小巨蛋開唱，2月15日、22日再移師高雄巨蛋、台中惠蓀堂和歌迷見面，重溫曾陪伴大家度過的經典民歌歲月。（編輯：張雅淨）1140106

#施孝榮
#高雄巨蛋
#鄭怡
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