張學友高雄台北開唱 2/15門票啟售採實名制
2025/2/10 12:40（2/10 13:10 更新）
（中央社記者洪素津台北10日電）歌手張學友將於3月28日起連3天在高雄開唱，接著4月連2個週末移師台北小巨蛋演出，共9場演唱會採全實名制售票，於2月15日開賣，不過去年因病補辦場次則不在此限。
「張學友60+巡迴演唱會」持續進行，3月28日到30日在高雄巨蛋連唱3天，4月4日到6日、11日到13日2個週末則移師台北小巨蛋，門票將於2月15日在KKTIX開賣。
值得注意的是，這9場演出的門票皆採全實名制售票（每張票均採實名制），至於4月18日到20日補辦去年6月7日到9日停辦場次的票券不受此限。
去年因故停辦的3場演出，將在4月18日到20日補辦，主辦單位超級圓頂提醒，原2024年6月7日場次，平移至4月18日補辦；原2024年6月8日場次，平移至4月19日補辦；原2024年6月9日場次，平移至4月20日補辦。持有這些場次票券的觀眾，可以原票券依相同座位入座。
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截至目前，「張學友60+巡迴演唱會」已演出逾215場，張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂，以及現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」三位一體，互相輝映的極致演出，感動觀眾內心深處。
張學友將於高雄、台北開唱，超級圓頂表示，2月15日開賣當天上午11時28分中國信託卡友限區限量優先購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡），正式啟售時間為中午12時16分。（編輯：張雅淨）1140210
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