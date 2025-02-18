胡瓜統籌秀場演唱會作公益 售票開紅盤捐逾300萬

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（中央社記者洪素津台北18日電）主持人胡瓜今天舉辦媒體餐敘慶賀將在北流舉辦的「鑽石舞台之夜」演唱會開出紅盤，他透露這2場演唱會成本就台幣2千萬元，屆時營收部分會捐作公益，目前已陸續捐300多萬元。

「鑽石舞台之夜」演唱會本週末將在北流開唱，胡瓜感謝粉絲和參與演出的陳美鳳、任賢齊、藍心湄、林美秀等藝人，胡瓜開心表示這2場演唱會門票完全售罄，感謝大家對愛心公益的共襄盛舉，「幫助弱勢團體，一直是我進演藝圈以來的初衷，我也時刻提醒自己，我會更鞭策自己，永續的投入公益，為弱勢族群發聲！」

胡瓜表示，這2場演唱會光成本就高達新台幣2000多萬元，但第一要務就是做公益，會把門票營收捐給公益團體，參與演出的藝人陳美鳳、任賢齊等人酬勞也會捐給公益單位，目前捐贈總額已達300多萬元，信心滿滿的胡瓜也透露，2026年的演唱會場地已經預訂，希望未來有機會可以一直辦下去。

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胡瓜過年後依舊馬不停蹄，他表示，下半年應該還會有開新節目的計畫，上半年則需找時間休息，「我真的太忙了！都沒有休息」，胡瓜更透露，最近還因為練舞練到手脫臼，雖還有痛感，但應該不影響演出。

胡瓜週末北流舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，他特別感謝北流董事長黃韻玲，因原本場地時間跟頂流韓星Rain撞期，是因為黃韻玲的居中協調幫忙，最後Rain改赴高流開唱，胡瓜成功拿下北流場地，胡瓜感謝所有協辦單位作公益。（編輯：李亨山）1140218