奉俊昊宣傳新電影米奇17號 讚韓國人挺過短命戒嚴

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（中央社首爾20日綜合外電報導）奧斯卡金像獎最佳導演、韓國名導奉俊昊今天在首爾為自己的科幻黑色喜劇新作「米奇17號」舉行記者會時指出，韓國民眾已克服去年12月3日短命戒嚴事件的影響，他為此感到驕傲。

路透社報導，奉俊昊表示，雖然戒嚴事件的後續法律程序仍在進行中，至少韓國民眾已能繼續過正常生活。

奉俊昊說道：「我們目前正舉行電影記者會，而且音樂、電影以及我們的日常生活依然繼續進行。」

他還說：「我認為這是我國公民的驕傲，他們已克服戒嚴（影響）。」韓國一群電影界人士當時發布聲明譴責總統尹錫悅的戒嚴令，奉俊昊就是其中一人。

「米奇17號」（Mickey 17）是奉俊昊繼「寄生上流」（Parasite）之後首部執導的電影。「寄生上流」在2020年締造紀錄，成為第一部拿下奧斯卡金像獎最佳影片的非英語電影。

法新社報導，奉俊昊提到，他的新片是在專制主義於國內外蔓延之際，凸顯了普通民眾對抗權勢者的韌性。

「米奇17號」是由英國影星羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演主角米奇．巴恩斯（Mickey Barnes），該片講述在未來一名有種族歧視的失意政客展開一場旨在殖民星球的太空之旅，而面臨財務困難的主角報名擔任這項宇宙探索星艦計畫的「消耗工」。

影片來源：華納兄弟台灣

米奇．巴恩斯在太空船上被賦予最危險工作，得忍受暴露於輻射環境、吸入有毒氣體、注射實驗性疫苗，他若是因任務死亡，就會透過人體3D列印機重生。

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美國男星馬克魯法洛（Mark Ruffalo）在片中飾演的反派政客，是一名自戀的億萬富豪，讓人聯想到美國總統川普（Donald Trump）及其親信、全球首富馬斯克（Elon Musk）。

奉俊昊表示：「米奇是一位脆弱又有點可憐的年輕人，然而儘管面臨許多挑戰，他最終存活下來，沒有被打敗。」（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140220