加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／228事件78週年中樞紀念儀式 賴總統出席
首頁 / 娛樂

限制中國動畫電影哪吒2在台上映？李遠：根本沒來申請

2025/2/28 10:24（2/28 10:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」出品人指電影做好在台上映準備，但遭到台灣方面限制。文化部長李遠（中）28日表示，「哪吒2」這部電影完全沒有來申請，吵成這樣蠻荒謬。中央社記者賴于榛攝 114年2月28日
中國大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」出品人指電影做好在台上映準備，但遭到台灣方面限制。文化部長李遠（中）28日表示，「哪吒2」這部電影完全沒有來申請，吵成這樣蠻荒謬。中央社記者賴于榛攝 114年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北28日電）中國大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」全球票房亮眼，但出品人近日受訪指在台上映受到台灣方面的限制。文化部長李遠今天表示，「哪吒2」這部電影完全沒有申請上映，吵成這樣蠻荒謬。

「哪吒2」全球票房亮眼，但其出品人近日受訪指出，做好在台上映準備，但受到台灣方面的限制。

李遠今天出席228事件中樞紀念儀式前受訪表示，說法荒謬，因為中國大陸電影在台灣上映必須先抽籤，若未抽中，在國際得獎也可以申請上映，但「哪吒2」這部電影完全沒有來申請，吵成這樣蠻荒謬，未來就算申請也要按照台灣規則走。

對於228事件中樞紀念儀式重回台北舉行，李遠說，這非常重要，族群之間應彼此了解對方曾經走過的傷痕後，接著尋求了解與同行。

此外，文化部透過文字說明表示，依據「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」，中國電影進入台灣數量以每年10部為限，每年由電影片發行業提出申請後，影視局以公開抽籤方式決定核發許可順序。

文化部說，「哪吒2」近2年並未提出申請，未來若有在台映演規劃，可以依規定提出申請；此外，若抽籤結果未能在10部範圍內，如有獲法國坎城影展、義大利威尼斯影展、德國柏林影展、美國影藝學院獎競賽單元獎項或金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者仍可在台上映。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化部指出，基於兩岸影片進口尚未平等互惠，台灣現行對陸片進口配額制度及配額數量相較中國尚屬開放，另考量電影配額涉及市場機制與商業利益，經多次邀請電影業界人士諮詢，共識仍以抽籤方式決定，以維持公平性、正當性。

文化部補充，中國電影進入台灣以愛情文藝、倫理親情、溫馨趣味、宮廷歷史、武俠傳奇、懸疑驚悚、冒險動作作為主題者為限，獲配額許可者，仍應依「兩岸人民關係條例」及「電影法」等相關規定提出審查及分級申請後，始得上映。（編輯：謝佳珍）1140228

圖為中國北京保利國際影城（北京天安門CINITY店）外擺設的「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」電影宣傳海報。（中央社檔案照片）
圖為中國北京保利國際影城（北京天安門CINITY店）外擺設的「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」電影宣傳海報。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
陸客踩線團10日抵台來不及 觀光署重申小兩會先談不同意上海文旅局來台參加台北燈節 陸委會：行程牽涉觀光踩線逾30台灣人疑持中國身分證 內政部約談後廢止10人戶籍小紅書教造假文件來台方式 移民署：查獲124疑似案
李遠
楊麗花粉絲見面會湧千人開心到想哭 稱永遠不會放棄歌仔戲[影]李遠認為文化重點在「人」 盼百大基地帶動文化體驗【專訪】
坎城影展
非洲電影之父蘇萊曼西塞84歲辭世 曾獲坎城影展金馬車獎「我仍在此」獲奧斯卡3項提名 刷新巴西影史紀錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：