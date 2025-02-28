限制中國動畫電影哪吒2在台上映？李遠：根本沒來申請

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（中央社記者賴于榛台北28日電）中國大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」全球票房亮眼，但出品人近日受訪指在台上映受到台灣方面的限制。文化部長李遠今天表示，「哪吒2」這部電影完全沒有申請上映，吵成這樣蠻荒謬。

「哪吒2」全球票房亮眼，但其出品人近日受訪指出，做好在台上映準備，但受到台灣方面的限制。

李遠今天出席228事件中樞紀念儀式前受訪表示，說法荒謬，因為中國大陸電影在台灣上映必須先抽籤，若未抽中，在國際得獎也可以申請上映，但「哪吒2」這部電影完全沒有來申請，吵成這樣蠻荒謬，未來就算申請也要按照台灣規則走。

對於228事件中樞紀念儀式重回台北舉行，李遠說，這非常重要，族群之間應彼此了解對方曾經走過的傷痕後，接著尋求了解與同行。

此外，文化部透過文字說明表示，依據「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」，中國電影進入台灣數量以每年10部為限，每年由電影片發行業提出申請後，影視局以公開抽籤方式決定核發許可順序。

文化部說，「哪吒2」近2年並未提出申請，未來若有在台映演規劃，可以依規定提出申請；此外，若抽籤結果未能在10部範圍內，如有獲法國坎城影展、義大利威尼斯影展、德國柏林影展、美國影藝學院獎競賽單元獎項或金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者仍可在台上映。

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文化部指出，基於兩岸影片進口尚未平等互惠，台灣現行對陸片進口配額制度及配額數量相較中國尚屬開放，另考量電影配額涉及市場機制與商業利益，經多次邀請電影業界人士諮詢，共識仍以抽籤方式決定，以維持公平性、正當性。

文化部補充，中國電影進入台灣以愛情文藝、倫理親情、溫馨趣味、宮廷歷史、武俠傳奇、懸疑驚悚、冒險動作作為主題者為限，獲配額許可者，仍應依「兩岸人民關係條例」及「電影法」等相關規定提出審查及分級申請後，始得上映。（編輯：謝佳珍）1140228