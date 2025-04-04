加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明天起水氣漸增高山可能零星降雪 連假後整週偏溼
首頁 / 娛樂

張學友小巨蛋重現經典歌飆過頭 自我打氣喊加油

2025/4/4 21:15（4/4 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手張學友（圖）4日晚間在台北小巨蛋舉辦60+演唱會，站上道具車與舞群熱舞，開場就把氣氛炒得熱烈。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月4日
歌手張學友（圖）4日晚間在台北小巨蛋舉辦60+演唱會，站上道具車與舞群熱舞，開場就把氣氛炒得熱烈。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北4日電）歌手張學友今晚在台北小巨蛋舉辦60+演唱會，一開始就以快歌熱烈開場，但唱到「我應該」時不小心飆過頭，他隨後3度自我打氣喊「加油」，並說：「下面一定會比剛剛好。」

今晚是60+演唱會第226場，張學友以Ooh La La、「馬路英雄」、「情不禁」等快歌熱鬧開場，他邊唱邊跳仍不見喘，歌喉與身體都維持得相當好。

張學友唱到「等你等到我心痛」時，螢幕播放他和影后舒淇合作拍攝的MV，虛實轉換之間，他深情演唱，不過，唱到「我應該」時，他似乎是「用情至深」而不慎飆過頭，歌迷仍回以熱烈尖叫聲，他接著演唱「情書」、「我真的受傷了」等經典歌曲。

張學友隨後主動提及去年演唱會因病取消的事件，並自嘲：「每次在台北這裡，都有某程度的緊張，加上上次取消了，心裡總覺得怪怪的，（想著）今天一定要盡力去表演，平穩就好，（沒想到）撐沒多久就破音了！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張學友3度為自己打氣並笑說：「我知道台灣的朋友是非常愛我的，謝謝你們。我從前不敢講這種話，我現在都不怕了，我怕不講，就沒得講了。」他自認沒有天分，但非常認真練習每首歌，「下面一定會比剛剛好的！加油！」

張學友接著一字馬劈腿，掀起全場的尖叫聲，並說：「起碼這個做好一點，對吧？我的一字馬，我50歲有做的，我60歲還是可以做的，70歲，我下一次下得好一點，好不好？」全場報以熱烈掌聲。（編輯：管中維）1140404

歌手張學友（圖）4日晚間再度攻蛋開唱，舉辦60+演唱會，開場選唱「馬路英雄」、「情不禁」等快歌，展現好體力與好歌喉。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月4日
歌手張學友（圖）4日晚間再度攻蛋開唱，舉辦60+演唱會，開場選唱「馬路英雄」、「情不禁」等快歌，展現好體力與好歌喉。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月4日
張學友
高雄週末3大音樂活動齊發 29日吸引逾20萬人潮高雄演唱會齊發 鹽埕踩點集章、商圈夜市券增商機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：