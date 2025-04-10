郭雪芙新戲演校花挑戰全台語 痛苦捏大腿硬練

（中央社記者洪素津台北10日電）演員郭雪芙在新戲「成功路上」演出最美校花，但全台語台詞讓她壓力爆棚，她今天笑說：「一開始，我以為是部分台語，結果是全台語，我只好捏著大腿硬練，真的好痛苦。」

郭雪芙出席保養品活動，被問及時下最熱門的股票問題，她表示，比較少買股票，對於投資都還是在學習的狀態，目前收入也有一半拿去投資。她逗趣說，希望盡快財富自由。

郭雪芙的新戲「成功路上」5月將上線，她表示，在劇中演出秀氣校花，坦言角色和自己很不一樣，求學的時候，自己的外貌長相比較像男孩子。

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郭雪芙表示，演出此劇的挑戰是全台語台詞，「一開始，我以為是部分台語，結果是全台語，有很多口音問題，我只好捏著大腿硬練，真的好痛苦」。

戲外郭雪芙和外國男友穩定交往，她說，自己在男友面前會有母老虎的一面，「我很派（台語），有時候說話會很大聲，但是他會安撫我」，現在2人是遠距離戀愛，「維持距離挺好，我也是比較習慣自己忙自己的事情，會傳訊息、會視訊，但無法每天」。（編輯：管中維）1140410