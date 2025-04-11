蔡明亮電影10小時放映集資達標 笑喊不怕觀眾睡著

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（中央社記者王心妤台北11日電）國際名導蔡明亮為「行者十步」電影馬拉松放映計畫集資，已達目標金額的2倍。蔡明亮今天感謝觀眾支持，並笑說放映達10個小時，若有觀眾睡著，「我會讓他好好睡。」

蔡明亮今天提及每次都會親自上街賣票號召觀眾的行動，他受訪表示，希望台灣未來的觀眾能從美術館培養觀影經驗，這樣就更接近東京或是巴黎的觀眾口味，有不會害怕藝術片的肚量。

此次放映將連續10個小時，蔡明亮笑說不怕觀眾睡著，「這對我來說也是滿辛苦的，我應該不會叫醒他，我會讓他好好睡，我也害怕自己會睡著，因為我要看10遍耶！」若有觀眾想帶著零食邊吃邊看，他也不介意。

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蔡明亮表示，下半年將會拍攝2部「行者」系列作品，將前往西班牙跟捷克拍攝，而主演李康生有其他作品陸續拍攝中，但蔡明亮笑說，雖然拍「行者」系列很辛苦，「但他沒有猶豫就接下，因為他不敢得罪玄奘。」他也透露2人拍攝「行者」當日就會茹素表達尊重。

對於集資約一星期就達目標的新台幣20萬元，蔡明亮透露將會跟演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）下廚為觀眾準備下午茶，他也特別稱讚亞儂的料理手藝，並笑說最喜歡他煮的香茅烤肉。（編輯：陳政偉）1140411