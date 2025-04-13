賴慧如二婚席開50桌 阿嬤罹癌堅持牽手走紅毯

（中央社記者洪素津台北13日電）演員賴慧如今天舉行婚禮，由從小帶她長大的阿嬤牽手步上紅毯。賴慧如感謝阿嬤罹癌卻還是給她滿滿的祝福，這次二婚阿嬤其實不諒解，「她覺得我怎麼這麼快就步入第2段婚姻」。

賴慧如和阿嬤祖孫情深，談及阿嬤，賴慧如語帶不捨地說：「阿嬤近期2、3個月就開了3、4次刀，身體不是很好，我那天剛好在回顧一年前的照片，阿嬤狀態真的差很多。」不過阿嬤穿著鐵衣牽著她走紅毯，「阿嬤說是我的人生大事一定要參加，但阿嬤也怕自己會走不快，我們還在說『不知道是誰要扶誰』。」

賴慧如有過一段婚姻，阿嬤很不捨她再踏入第2段婚姻。賴慧如透露，阿嬤其實很不諒解，「阿嬤覺得我怎麼這麼快步入第2段婚姻」，還好老公貼心的表現獲得阿嬤的喜愛，逐漸融化阿嬤，讓阿嬤越看越喜歡。

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賴慧如和國標舞老師劉家銘補辦婚禮，席開50桌花費近新台幣200萬元，胡瓜、陳美鳳、白冰冰、周遊都是座上賓，胡瓜除包6位數紅包也擔任證婚人。

胡瓜笑說：「我之前唯一一次當證婚人，就是董哥（指董至成），後來離婚了，妳確定要找我？」不過賴慧如回說：「我現在過得很好，一定會過愈來愈好。」同時更爆料胡瓜當證婚人很緊張，前一天還打電話來說明天要講什麼。（編輯：蕭博文）1140413