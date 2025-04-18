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張學友演唱會因病取消 隔10個月補辦：謝謝大家沒放棄我

2025/4/18 22:50（4/18 23:01 更新）
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歌手張學友（圖）18日晚間在台北小巨蛋補辦2024年因病取消的演唱會，感謝歌迷支持與包容。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月18日
歌手張學友（圖）18日晚間在台北小巨蛋補辦2024年因病取消的演唱會，感謝歌迷支持與包容。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月18日
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（中央社記者王心妤台北18日蛋）歌手張學友今天在台北小巨蛋補辦去年因病取消的演唱會，感謝歌迷包容與耐心等10個月，「謝謝大家沒有放棄我」，也允諾一定用盡全力、用心呈現精彩表演。

張學友這週末將結束「60+」台北、高雄雙蛋演唱會，他感謝歌迷支持，「已經10個月了，很容易就會把票丟了或把這個日子忘記了，但在這裡要非常感謝大家的等候，謝謝大家對我這麼有信心。」

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張學友表示，40年前的今天他發行首張粵語專輯，當時只24歲，雖已唱了40年，「你第一次來看我演唱會，我也是非常開心」，他希望每天可比昨天好，希望今天比上週好一點。

張學友晚間除演唱經典歌曲「情書」、「我真的受傷了」與「一千個傷心的理由」等，也準備「日出時讓街燈安睡」和「又十年」給歌迷，安可橋段選唱「秋意濃」、Linda、「月半彎」、「失眠夜」與「餓狼傳說」，最後以搖滾版「吻別」向歌迷告別。（編輯：李明宗）1140418

#台北小巨蛋
#張學友
香港歌手張學友（左）18日晚間在台北小巨蛋補唱之前因病取消的演唱會，並談及40年前的今天發行首張粵語專輯。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月18日
香港歌手張學友（左）18日晚間在台北小巨蛋補唱之前因病取消的演唱會，並談及40年前的今天發行首張粵語專輯。（JDS提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月18日
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