邀好友張鈞𡩋談心 修杰楷自爆低潮曾靠酒精麻痺

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（中央社記者洪素津台北23日電）演員修杰楷近來轉戰自媒體，這次邀來演員好友張鈞𡩋一起錄製網路節目，修杰楷邀請張鈞𡩋參觀私人酒窖，隨即爆出自己低潮時曾靠酒精來麻痺自己，在毫無自我肯定狀態時想離開演藝圈。

修杰楷近來開創網路節目「修TIME」，最新一集邀請張鈞𡩋一起到他從未對外開放過的私人酒窖作客，修杰楷透過新聞稿自爆這個酒窖是連老婆賈靜雯都不知道的神秘空間。

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除了參觀酒窖，2人也開啟簡單料理挑戰，限時到超商，在預算內買到搭配組合的下酒菜，而張鈞𡩋信心滿滿的在預算內完成3道下酒料理，用心程度讓修杰楷佩服，修杰楷則是靠著各種品項組合蹦出新滋味，兩人邊小酌邊享用邊聊天。

修杰楷和張鈞甯兩人因戲結緣，合作演出多部戲劇，好交情延續至今。談到身為演員的一些辛苦之處，修杰楷分享自己低潮時非常憤世嫉俗，曾經藉由酒精麻痺自己，也對身旁的人沒有耐心，抖出演藝圈殘酷的地方是即便努力也不一定有機會，毫無自我肯定的狀態令他非常憤怒，想過離開這行業，但隨著長大漸漸想通，用心對待每一份工作，總有一天會被看見，才讓他調適好心態，繼續演員之路。（編輯：李亨山）1140423