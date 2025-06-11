翁倩玉將登哥哥翁祖模設計高流 大型演唱恐最後一次

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）歌手翁倩玉8月將登上高雄流行音樂中心開唱，而高流正是由翁倩玉哥哥、建築師翁祖模設計，別具意義；翁倩玉並說，因很耗體力，高流場應是最後一次大型演唱會。

翁倩玉今天於台北舉行「2025 Thank You for Your Smile」高雄站記者會，宣布將於8月2日登上高雄流行音樂中心開唱。

高流正是由哥哥翁祖模設計，這回由妹妹開唱高流，成就「哥哥設計、妹妹開唱」傳奇組合；記者會現場出現「高流造型蛋糕」，讓翁倩玉驚喜不已，拿出手機拍下，直呼要給在日本的哥哥看。

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翁倩玉2月才剛在台北國際會議中心（TICC）連開唱2天，她表示考量到體力消耗，高流場應是最後一次大規模演唱會，之後會以小型演出為主。

翁倩玉被問到感情狀況說，「80歲也可以談戀愛」，目前有幾個一起喝茶的對象，也會邀他們來演唱會，笑說：「位子當然是分開坐」。（編輯：陳仁華）1140611