費城76人對戰廣州龍獅 球迷喊香港自由遭驅逐

曾在香港生活2年的球迷瓦克斯與妻子攜帶寫有Free Hong Kong、Free HK的標語看球，但在開賽前就遭保全沒收。瓦克斯在比賽時高喊「香港自由」後，就和妻子一同被趕出球場。（圖取自facebook.com/samwachs）

（中央社記者黃巧雯台北9日綜合報導）美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞發表挺港推文風波持續延燒，費城76人今天在對戰CBA廣州龍獅熱身賽中，有球迷因高舉挺港標語，並高喊香港自由，遭保全驅逐出場。

摩瑞（Daryl Morey）在推特發文支持香港反送中運動，加上NBA總裁席佛（Adam Silver）表態力挺摩瑞言論自由，引發中國方面強烈批評與抵制，而中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道決定暫時停播NBA賽事。

不過，費城76人今天照常在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）與中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅進行熱身賽。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）費城分部報導，一名曾在香港生活2年，今年33歲的球迷瓦克斯（Sam Wachs），目前居住在費城，今天與妻子到場看球，兩人攜帶Free Hong Kong、Free HK標語入場，但在開賽沒多久就被保全發現，並遭到沒收。

瓦克斯約在第2節比賽時，高喊「香港自由」後，就與妻子一同被保全趕出球場外。

針對整起事件，CBS與76人聯繫，但未立即得到回覆。

根據富國銀行中心網站說法，標語必須得體，且適合該活動，但也有但書，該政策可能根據管理階層的判斷而隨時改變，恕不另行通知。

NBA的政策則禁止，在標語或衣服上呈現淫穢或不雅信息，但並未提及政治言論。（編輯：張芷瑄）1081009