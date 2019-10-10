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南華早報：美中副部長級貿易談判無所進展

最新更新：2019/10/10 09:39

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）「南華早報」引述未具名知情人士消息報導，7、8日在華盛頓舉行的美中副部長級貿易談判無所進展。影響所及，投資人尋求避風港，人民幣走貶，日圓則升值。

相隔兩個多月後，美中首次部長級談判定明天展開。

「南華早報」報導，以中國國務院副總理劉鶴為首的中國代表團計劃在明天的部長級談判後，於當天離開華盛頓。

報導還說，北京談判團隊原計劃11日晚間離開華府。

「南華早報」引述知情人士消息報導，美中副部長級談判會議上，中國拒談強迫技術轉移，且迴避國家補助議題。

美中兩國一直以來在多項議題意見分歧，諸如美方要求中方改善智財權保護、終結網路剽竊行為，結束強迫對中國企業技術轉移、削減產業補助及擴大美企准入大多封閉的中國市場。

本週談判若未能出現重大進展，美國總統川普將於15日對價值2500億美元的中國貨品加徵關稅稅率，由25%提高至30%。

在投資人避險需求下，日圓和瑞郎一度升值0.3%，後因財經媒體CNBC報導白宮不知情中國代表團將提早離開計畫，致日圓和瑞郎升幅縮小。

離岸人民幣匯率一度貶值0.4%，觸及5週低點，貶幅之後也縮減。（譯者：徐睿承/核稿：劉淑琴）1081010

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