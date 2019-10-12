臉書加密貨幣Libra協會 Visa等4企業退出

（中央社舊金山11日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書（Facebook）即將推出全球加密貨幣Libra，但遭到全球各地監管機關猛烈批評，今天又有更多公司退出Libra數位貨幣聯盟。

法新社報導，信用卡業巨擘Visa公司與萬事達卡公司（MasterCard Inc.）和線上拍賣與購物網站電子海灣公司（eBay）及數位支付系統Stripe公司都宣布，他們已經改變心意，不想成為推廣Libra數位貨幣的Libra協會（Libra Association）創始會員。

Mastercard在電子郵件聲明中說：「Mastercard現在決定不會成為Libra協會的成員。」

聲明說：「我們還是聚焦在我們的策略與著重的方向，以建立全球性普惠金融體系。我們相信這類倡議可能將帶來益處，我們將持續監督Libra的發行。」

Visa發言人也提供類似聲明，宣布Visa退出聯盟，但未來可能重新加入。

Visa說：「我們將持續評估，我們的最終決定將受到一些因素左右，包括Libra協會完全符合所有監管期望的能力。」

總部設於矽谷的eBay說：「我們非常尊重Libra協會的願景，但eBay已經決定不會成為創始會員。」

Stripe也說，將持續追蹤Libra進展，至於之後是否將與Libra協會合作，仍持開放態度。

Stripe說：「Stripe很支持讓全球民眾都能使用電子商務的計畫。Libra很有潛力。」

Libra協會證實，這些企業不再是創始會員，但表示將持續與企業和社會公益組織等團體建立聯盟，以落實Libra的發行。這些企業今天退出後，Libra協會創始會員減至23個。

在這些企業宣布退出前，美國聯邦參議員曾致函數個金融機構，提到如果他們參與新的貨幣計畫，將受到「監管機構嚴密檢視」。

線上交易支付平台先驅PayPal上週宣布，將退出推廣Libra的Libra協會。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081012