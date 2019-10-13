台灣美食搶攻美國市場 32家超市同步促銷

（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）外貿協會、經濟部國貿局贊助，今天起美國各地32家華人超市舉行「饗食寶島」美食節，推廣台灣美味，期盼打入美國年輕消費族群。

洛杉磯台灣貿易中心與美國最大的華人超市「大華超市」合作，今天起到27日在全美32家分店舉行台灣美食節。今天在商場的開幕儀式，有電音DJ、原住民舞蹈表演，吸引路人圍觀。

星期六午間，舉家出動的購物人潮湧現，洛杉磯東郊的華人聚居城鎮羅蘭崗（Rowland Heights）這間超市，結帳櫃台後的小型廣場舉行台灣美食節的開幕式。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥致詞表示：「食物代表著一種文化，一種思維方式。在台灣，除了多元融合的美味，更有高規格的食品安全標準，讓世界各地的消費者吃得安心。」

洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠表示，在美國的終端消費市場推出台灣食品促銷活動，希望幫助台灣食品業者拓展美國市場，建立優質形象。全美32家舉行美食節的超市裡，每家都有100款以上台灣食品展售。

活動現場有冰棒、愛玉仙草、鳳梨酥、太陽餅、奶茶、台式抓餅、拌麵、八寶粥等種類多樣的台灣食品提供優惠、試吃，吸引排隊人潮。

洛杉磯台灣貿易中心隸屬於台灣外貿協會，是外貿協會在海外的63個據點之一。外貿協會表示，台灣食品工業提供健康便利的產品，台灣製造（MIT）食品是美國消費者可以信賴的優質商品。

大華超市是來自台灣的第一代移民在美國創立，擁有35年歷史，在全美有51家分店，涵蓋東西岸7個州，目前是美國最大的亞裔連鎖超市之一。（編輯：劉學源）1081013