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美中貿易談判協商
美國和中國10月11日達成第一階段貿易協議。由於智利取消11月中旬主辦APEC峰會，美中正挑選新地點簽署協議，傳出英國倫敦是可能地點之一。中國商務部發言人高峰11月7日表示，中美兩國同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。
美中貿易談判協商
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美中貿易談判協商1/56

美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅

最新更新：2019/11/14 09:22
美國總統川普12日再度揚言，若美中未能達成貿易協議，他將調高中國輸美商品關稅。（中央社檔案照片）
美國總統川普12日再度揚言，若美中未能達成貿易協議，他將調高中國輸美商品關稅。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普再度揚言，若美中這世界兩大經濟體未能達成貿易協議，他將調高中國輸美商品關稅，此舉恐導致手機、筆電和玩具在離耶誕節不到2週前漲價。

川普昨天表示，美中「已接近」達成貿易協議但未提供細節，他還警告若未達成協議，將對中國輸美商品「大幅」調高關稅。

受川普言論影響，歐亞股市和美股今天早盤受挫。

路透社報導，根據多位貿易專家和一名接近白宮的消息人士，川普揚言調高關稅是指先前宣布訂於12月15日生效、對中國輸美價值1560億美元消費商品加徵15%關稅，這可能對常作為禮品的電玩主機、電腦顯示器、耶誕節裝飾等買氣造成影響。

白宮顧問群上週表示，若「第一階段」貿易協議達成，有可能避免12月15日起加徵關稅。從川普的威脅言論和市場反應來看，可以說明美中間的貿易談判是如何反覆無常，以及對全球經濟的重要性。

前美國商務部高階官員、現任戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）貿易專家芮恩希（William Reinsch）指出，如有可能，川普政府希望能避免12月15日加徵關稅。

資誠會計師事務所（PwC）主管麥肯雷斯（Scott McCandless）表示，他仍相當樂觀雙方將達成「第一階段」協議，在美國明年總統大選前對主要農業選區帶來良好影響。

他表示，不太可能對消費品提高關稅。他說：「消費者是經濟亮點，所以他們會想要避免對消費大眾造成任何影響。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1081114

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