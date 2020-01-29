防武漢肺炎 美擴大機場篩檢並持續與台訊息交流

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）受武漢疫情擴大影響，美國衛生部今天宣布，對入境旅客篩檢的機場將擴大至20個。美國衛生部長艾薩呼籲中國應該更加合作與透明，也表示會持續與台灣交流訊息。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續蔓延，目前全球確診病例超過4000例，並有上百人不幸病逝。美國境內共有5起確診病例，病患都有武漢旅遊史。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天連同多位衛生官員共同召開記者會表示，在中國肆虐的新型冠狀病毒是「潛在且極為嚴重的公共衛生威脅」，但美國民眾尚不須擔憂健康安全。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）則宣布，將機場入境旅客篩檢由原先的5個擴大到20個。

對於新型冠狀病毒的了解，與會的衛生官員坦言因為確診病例僅5例，了解有限。艾薩表示，中國加強合作與透明，是有效應對疫情的最重要步驟。他也透露，曾向中國相關部門建議派遣CDC團隊到中國協助疫情處理，希望中國方面能接受這項提案。

在問及台灣並非世界衛生組織（WHO）成員將無法取得更新訊息時，艾薩表示，美方一向致力於與台灣公眾確保密切合作，這是公衛事務，而非政治事務，美方會確保並持續與台灣技術專家交流訊息。

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）今天在推特上連結華爾街日報（Washington Street Journal）日前報導總統蔡英文呼籲世衛組織不應因為政治因素排除台灣的報導指出，在出現像新型冠狀病毒這樣的緊急公衛事件時，中共仍奮力將台灣排除於世衛組織之外，讓台灣處於訊息不明的情況，「這是不對的，必須改變」。

史考特在推文中也表示，已連署去年參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）與梅南德茲（Robert Menendez）提出並已在外委會通過的支持台灣加入世衛組織提案。（編輯：陳政一）109012炎 美擴大機場篩檢並持續與台訊息交流（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）受武漢疫情擴大影響，美國衛生部今天宣布，對入境旅客篩檢的機場將擴大至20個。美國衛生部長艾薩呼籲中國應該更加合作與透明，也表示會持續與台灣交流訊息。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續蔓延，目前全球確診病例超過4000例，並有上百人不幸病逝。美國境內共有5起確診病例，病患都有武漢旅遊史。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天連同多位衛生官員共同召開記者會表示，在中國肆虐的新型冠狀病毒是「潛在且極為嚴重的公共衛生威脅」，但美國民眾尚不須擔憂健康安全。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）則宣布，將機場入境旅客篩檢由原先的5個擴大到20個。

對於新型冠狀病毒的了解，與會的衛生官員坦言因為確診病例僅5例，了解有限。艾薩表示，中國加強合作與透明，是有效應對疫情的最重要步驟。他也透露，曾向中國相關部門建議派遣CDC團隊到中國協助疫情處理，希望中國方面能接受這項提案。

在問及台灣並非世界衛生組織（WHO）成員將無法取得更新訊息時，艾薩表示，美方一向致力於與台灣公眾確保密切合作，這是公衛事務，而非政治事務，美方會確保並持續與台灣技術專家交流訊息。

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）今天在推特上連結華爾街日報（Washington Street Journal）日前報導總統蔡英文呼籲世衛組織不應因為政治因素排除台灣的報導指出，在出現像新型冠狀病毒這樣的緊急公衛事件時，中共仍奮力將台灣排除於世衛組織之外，讓台灣處於訊息不明的情況，「這是不對的，必須改變」。

史考特在推文中也表示，已連署去年參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）與梅南德茲（Robert Menendez）提出並已在外委會通過的支持台灣加入世衛組織提案。（編輯：陳政一）1090129