鑽石公主號外海管制 台旅客盼與美籍客一起撤離

（中央社記者楊明珠東京8日專電）載過武漢肺炎確診病患的鑽石公主號郵輪停泊在日本橫濱港外海隔離，船上有3600多人。一名台灣乘客說，如果美國政府要撤僑，台灣人很想一起撤離。

3日返回日本橫濱港的鑽石公主號無法靠岸，只能停泊在碼頭外。這艘豪華郵輪今天再添3個武漢肺炎確診病例，累計64例，目前船上有3600多人。

日本政府為了做好防疫隔離，鑽石公主號的乘客與船務員從5日起算，要隔離14天，也就是最快19日才可能離開這艘宛如海上監獄的船。

日本媒體報導，美國政府想把鑽石公主號上的428名美國人（包含乘客與船務員）載回美國等地。美國考慮的方法是避免在日本上岸，而是採經由駐日美軍基地再載運回美國的方式。

鑽石公主號上約有20名台灣籍乘客，外加2名台灣籍工作人員。一名中年的台灣籍男性乘客今天對中央社表示，得知美國政府設法要從船上撤僑，多名台灣乘客湧現一絲希望，如果可以的話，台灣乘客很想隨著美國乘客撤離。「有夢最美、希望相隨」，這有利於台灣乘客抒解壓力。

接受中央社電話採訪的這名台灣男性乘客說，這趟海上旅遊，前15天每天都很快樂，未料現在變得度日如年，想到還有12天要留在船上，心理壓力很大、很痛苦。

這名男乘客聽從較年長台灣乘客的建議，設法調查船內台灣乘客所住的樓層和聯絡方式，大家夢想政府會把他們接回國，這樣聯絡起來比較方便。他還問了台灣籍的男性服務員，屆時若能撤離是否一起撤，這名男服務員說，希望一起撤，已決定2月底離職。

台灣男乘客說，已聯絡到17名台灣人，另外2人不在聯絡群組中，要透過其他人才能取得聯繫。就他所知，船上的台美人（美國籍台灣人）有10幾位，另外還有多名日台人（日本籍台灣人）。

船上的台灣人大多住在內艙沒有窗戶的小房間。有一名台灣人住在比較底層，屋內有個很小的窗戶可看到海平面。密閉式的空間讓人擔憂空氣飄散病毒，給人一股窒息感。

今天有一名台灣乘客在群組中寫道：「我們的艙房已幾天沒整理了，地毯非常髒，非常容易引起粉塵飛揚，就有機會包覆在武漢肺炎病毒進入空調循環到各艙房造成交叉感染病例不斷出現，剛才廣播也有說又送出檢體，不知是否就是這原因引起的。」

靠著LINE群組，台灣乘客們互相吐露心聲，但只要談及2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），大家心情就跌入谷底。

受訪台灣男乘客說，今天船公司送來報紙及說明單告知，增設了包括中文在內的多語關懷專線。單子上中文寫著：「我們意識到大家當中一些人可能正在經歷十分痛苦以及不可預料的事件。我們已經派出最為專業的團隊來解決您的一切問題和擔憂，已找到專業的顧問來幫您解決一切精神壓力和困難。」

受訪的台灣男乘客沒說他是否會打這個關懷專線訴苦。不過，有件事讓他很高興。他說，今晚遇到日前認識的一名外籍服務員，私下為他加菜，他說：「呵呵，小確幸。」

和日本乘客一樣，這名台灣乘客的心聲就是希望日本政府儘速對鑽石公主號上的全體人員進行病毒篩檢。

船上大部分是日本人，還有來自55國約1385名外籍人士，目前身心俱疲。尤其每天傳出有武漢肺炎確診者，讓他們天天如驚弓之鳥。

有一對度蜜月的美國人拍攝影片向美國總統川普求救。這對新人表示，如果真的關心這些美國僑民的話，不要讓他們在已有病毒感染的郵輪上，而是要在安全衛生環境好的場所。

這對夫妻戴著口罩說，「川普，快救救我們」，「請用政府專機帶我們離開這裡」，「無論如何，請趕快把我們帶離這艘船」。

鑽石公主號上一名60多歲的台灣女乘客6日因確診上岸，在醫院治療。確診女乘客傳訊息給船上的台灣乘客表示，9日還要做檢查，10日結果出爐，或許11日就可出院回到船上。但她認為，陸上的醫院環境比較好，實在不想再回到船上。

船上有些日籍乘客對日媒表示，擔心常服用的藥物用完。

接受中央社採訪的台灣乘客表示，他知道台灣乘客當中有一名女士有高血壓，已申請藥物補給，但不知是否已拿到藥。

這名台灣男乘客說，現在船上送餐點時間不定，加上船艙內空調溫度調得很高，空氣很乾燥，過得很不舒服，這讓他心理壓力大，常做惡夢。他的很多好友會稍來訊息為他加油打氣，他自我調侃說：「我們是有『公主病』的，以後下船可是很難伺候的喔。」（編輯：馮昭）1090208