鑽石公主號外海管制 俄批評日處理混亂

（中央社記者楊明珠東京11日專電）鑽石公主號郵輪停泊日本橫濱港碼頭外防疫隔離，船上有台灣、日本、俄羅斯人等。船上武漢肺炎確診已增至135人，俄羅斯外交部發言人10日批評日本對這艘船的因應混亂無方。

日本朝日新聞引述俄羅斯通訊社RIA Novosti的報導說，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）10日在俄羅斯電台節目上批評日本政府對於鑽石公主號上人員的處置混亂無方。

她表示，與俄羅斯的專家討論過，對日本的作法有很大的疑問。

駐東京的俄羅斯大使館表示，鑽石公主號上有24名俄羅斯國籍的乘客，其中2名是小孩。

截至10日為止，船上乘客病患中沒有俄羅斯籍。

俄羅斯國營電視台連日來從橫濱港拍攝鑽石公主號外觀進行報導，或透過俄羅斯籍乘客用手機拍攝船內的情形做報導。

載有3700多人的豪華郵輪鑽石公主號因載過一名感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的香港乘客，3日晚間返回日本橫濱港後，被迫停泊在大黑碼頭外進行海上防疫隔離。到昨天為止，這艘船累計135人確診，其中一名是台灣人。（編輯：馮昭）1090211