遭美指控散布武漢肺炎假新聞 俄羅斯否認

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）美國官員表示，數千個與俄羅斯有關係的帳戶在社群媒體散布假新聞，指稱美國是冠狀病毒疾病（武漢肺炎）幕後黑手。俄羅斯外交部今天否認美方說法，稱此為蓄意誤導。

俄國今天首度對此發表官方回應，外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴塔斯社（TASS）：「這是蓄意造假的指控。」

美國官員稍早對法新社表示，數以千計與俄國相關的帳戶散布無根據的陰謀論，指稱美國是冠狀病毒疾病的幕後黑手，意圖趁著全球疫情失控當下，傷害美國形象。

負責對抗俄國假新聞的美國國務院官員告訴法新社，這個假新聞行動利用推特（Twitter）、臉書（FB）與IG的假帳號，以數種語言宣傳俄國論點。

國務院負責歐洲與歐亞事務的代理助理國務卿瑞克（Philip Reeker）表示：「俄羅斯的意圖就是搬弄是非，從內部破壞美國機構和同盟，包括透過祕密且脅迫的惡意影響力運作。」

「藉著散布冠狀病毒的錯誤資訊，俄羅斯惡意行為者再次選擇干擾全球衛生因應作為，來威脅公共安全。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090223