迪士尼執行長艾格拋震撼彈 提前2年交棒

媒體娛樂巨擘迪士尼公司執行長艾格（左）帶領公司成為無庸置疑的好萊塢龍頭後，今天正式交棒給效力迪士尼27年的包正博（右）。（圖取自twitter.com/Disney）

（中央社舊金山25日綜合外電報導）媒體娛樂巨擘迪士尼公司執行長艾格（Bob Iger）帶領公司成為無庸置疑的好萊塢龍頭後，今天正式交棒給效力迪士尼27年的包正博（Bob Chapek）。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）今天表示，迪士尼董事會任命在迪士尼有27年資歷的包正博擔任新任執行長，立即生效。

迪士尼透過聲明表示，擔任執行長15年的艾格將轉任董事會執行主席，他「將指導公司創新工作」。

69歲的艾格與分析人士通話時表示，他的當務之急是迪士尼串流服務及票房收入所仰賴的創新內容。

艾格提前2年交棒的背後原因，是為了讓60歲的包正博掌理迪士尼「神奇王國」（Magic Kingdom）複雜娛樂營運事務的日常運作，艾格才能專心創作成功的迪士尼作品。

艾格解釋將執行長職務交棒給包正博的原因時表示：「就是這麼簡單，一切水到渠成，時機點似乎剛剛好。」

提前交棒的決定讓艾格有2年時間來幫助包正博熟悉對他來說較為陌生的迪士尼領域。艾格與迪士尼的合約明年年底期滿。

曾在影視發行商「亞馬遜工作室」（Amazon Studios）負責全球策略事務的風險資本家波爾（Matthew Ball）就交棒一事對法新社發表看法：「就許多方面來看，時機點都很奇怪。」

「但就其它方面來看，又好像沒什麼問題。艾格多年來一直想退休，公司也不曾如現在一般強盛。」

波爾特別用「企業樞紐」形容艾格，肯定他在串流電視業務方面的貢獻，也認為影片串流服務Disney+的成功，顯示Disney+團隊已準備好在艾格離開迪士尼後蓬勃發展。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090226