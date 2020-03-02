更多編輯台推薦新聞：
專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得
文化

專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得

維吾爾人被迫替知名品牌代工 名單赫見Nike蘋果
國際

維吾爾人被迫替知名品牌代工 名單赫見Nike蘋果

台灣防疫日本要學習 日媒捧台批日點閱飆高
國際

台灣防疫日本要學習 日媒捧台批日點閱飆高

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義大利肺炎疫情惡化 85位印度學生恐慌盼返國

最新更新：2020/03/02 17:48

（中央社記者康世人新德里2日專電）在義大利巴維亞大學一名教師感染武漢肺炎確診後，引發滯留在當地一週的85名印度學生恐慌，由於當地物資很快匱乏，加上許多班機取消，他們希望印度政府能協助他們返國。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在義大利蔓延，累計確診病例近1700例，死亡達34人，其中1名確診病例是巴維亞大學（University of Pavia）非教學教師。

曾與這名教師接觸過的15人也被隔離，使得包括滯留在當地的85名印度學生在內的眾多學生相當恐慌。

印度時報（Times of India）今天引述一名滯留在當地、來自印度班加羅爾的學生安基塔（Ankita KS）說，有一半的印度學生已經預定返回印度的機票，但來往義大利和印度的班機每天都取消，且新購機票的價格也愈來愈貴。

安基塔指出，巴維亞商店的相關物資很快就銷售一空而匱乏，印度學生們擔心情況可能更加惡化，因此希望印度政府介入協助他們。

預定3月10日搭機返回印度、在當地攻讀工業自動化學位的學生馬都（Purushoth Kumar Madhu）表示，由於他所搭乘的航班是否正常飛航仍無法確定，但有人告訴他，通過波斯灣的航班大多取消了，讓他感到不安；他還擔心，抵達印度後必須接受10到15天的隔離。

目前，這些受困在義大利巴維亞的85名印度學生呼籲印度政府協助他們撤離。但印度政府在截至發稿前尚未做出回應。1090302

延伸閱讀
武漢肺炎全球延燒 義大利歐洲疫情一次掌握武漢肺炎重傷經濟 義大利將祭1195億元紓困方案武漢肺炎義大利確診破千 盧森堡愛爾蘭通報首例

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報