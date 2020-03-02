義大利肺炎疫情惡化 85位印度學生恐慌盼返國

（中央社記者康世人新德里2日專電）在義大利巴維亞大學一名教師感染武漢肺炎確診後，引發滯留在當地一週的85名印度學生恐慌，由於當地物資很快匱乏，加上許多班機取消，他們希望印度政府能協助他們返國。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在義大利蔓延，累計確診病例近1700例，死亡達34人，其中1名確診病例是巴維亞大學（University of Pavia）非教學教師。

曾與這名教師接觸過的15人也被隔離，使得包括滯留在當地的85名印度學生在內的眾多學生相當恐慌。

印度時報（Times of India）今天引述一名滯留在當地、來自印度班加羅爾的學生安基塔（Ankita KS）說，有一半的印度學生已經預定返回印度的機票，但來往義大利和印度的班機每天都取消，且新購機票的價格也愈來愈貴。

安基塔指出，巴維亞商店的相關物資很快就銷售一空而匱乏，印度學生們擔心情況可能更加惡化，因此希望印度政府介入協助他們。

預定3月10日搭機返回印度、在當地攻讀工業自動化學位的學生馬都（Purushoth Kumar Madhu）表示，由於他所搭乘的航班是否正常飛航仍無法確定，但有人告訴他，通過波斯灣的航班大多取消了，讓他感到不安；他還擔心，抵達印度後必須接受10到15天的隔離。

目前，這些受困在義大利巴維亞的85名印度學生呼籲印度政府協助他們撤離。但印度政府在截至發稿前尚未做出回應。1090302