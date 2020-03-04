武漢肺炎疫情嚴峻 美國首傳橫跨東西岸傳染病例

（中央社西雅圖3日綜合外電報導）華盛頓州今天通報新增3起武漢肺炎死亡病例；華盛頓州是美國疫情最嚴重也是唯一通報死亡病例的州，但美國今天顯然出現首起橫跨東西岸的傳染病例。

美國東岸北卡羅來納州一名居民曾前往西岸的華盛頓州，並參觀西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）名為「生命護理中心」（Life Care Center）的長照機構，由於這間長照中心近來通報多起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，這名北卡居民因此暴露在病毒之中，並於返回北卡後確診。

華盛頓州衛生署今天通報，大西雅圖地區武漢肺炎累計病例從昨天的18確診6死升至27確診9死。

9起死亡病例中8起在金恩郡（King County），1起在隔壁的史挪合米許郡（Snohomish County）。

而截至今天登錄到的27起病例中，9起與「生命護理中心」有關；9起死亡病例中也有5起是這間長照機構的入住者。

雖然發生橫跨東西岸的傳染病例，總統川普告訴媒體，政府也許會下令暫停美國至海外疫情重災區的旅行，但並未考慮針對國內旅行採取任何限制。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新數據，美國確診和推定確診的武漢肺炎病例共108起，包括出現在美國12州的60例，和從海外及豪華郵輪鑽石公主號撤回的48例。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090304