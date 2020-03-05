談武漢肺炎 何大一：毫不懷疑病毒起源於中國

（中央社台北5日電）華裔科學家何大一3日接受美國之音專訪表示，他不認為新型冠狀病毒有可能是被惡意製造出來，或是從實驗室中釋放出來的。但是他對這場流行病起源於中國則不表任何懷疑。

發明治療愛滋病「雞尾酒療法」的何大一說：「根據我們對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和新型冠狀病毒的了解，以及對從其他動物物種中發現的新型冠狀病毒的了解，我毫不懷疑它起源於中國。」

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）俗稱武漢肺炎，造成疾病的病毒為一種新型冠狀病毒。

現任哥倫比亞大學醫學院教授的何大一表示，最近有關這一病毒可能起源於美國的一些討論，「其科學性非常非常令人懷疑」。

何大一認為，找到新型冠狀病毒起源對於應對下一場傳染病至關重要。

「我認為，當我們遇到像這樣的流行病時，例如SARS或伊波拉疫情，我們需要找出起源，這至關重要。因為它告訴我們如何為下一個疫情做好準備。下一個可能是另一種病毒或另一種病原體。因此，找到起源非常重要。」

2003年SARS疫情肆虐之後，為研究抗SARS病毒藥物和疫苗，何大一曾對中國提出過很多建議，但他表示，疫情一過，就沒人再對這種公共衛生的基礎建設感興趣了。

何大一表示：「如果我們開發了一種針對SARS病毒的蛋白酶或聚合酶的標靶藥物，那麼某些SARS藥物很有可能會出現，這些藥物也很有可能會對現在的新型冠狀病毒起作用。但是很糟糕的是，一旦疫情消失，政治的承諾、資助研究的意願就都消失了。這是一個我們不能再犯的錯誤。」

何大一目前領導哥倫比亞大學4個團隊進行的研究項目，是要找到兩種可以阻斷新型冠狀病毒的抑製劑和一種可以治療感染者的單複製抗體，其目標是研發針對冠狀病毒家族的廣譜藥物。

何大一在解釋這一做法時說：「這種病毒可能會與人類共存，並隨著天氣的變化從北半球移到南半球，並在下個季節再次出現。所以我認為無論如何，這是20年來第3次冠狀病毒（SARS、MERS、COVID-19）爆發。因此，我們當然需要針對冠狀病毒家族提出永久解決方案。」

「這就是我的同事正在哥倫比亞大學嘗試做的事情。我們正在嘗試提供不僅可以抵抗這個病毒，而且可以抵抗更大病毒家族的藥物或抗體。因此，從長遠來看，我們需要一個科學的解決方案。這就是為什麼我們在努力追求做這一切的原因。」

何大一說，中國在應對武漢肺炎爆發上，在科學方面可圈可點，但在遏制疫情上由於缺乏透明度、相互推諉責任導致疫情大規模爆發。

他說：「你可以說在一個短時期裡，缺乏透明度與合作，缺乏適當的指揮結構。但是在最關鍵的時間點，我常說的是，如果房子著火了，你必須盡快將其撲滅。」

在全球疫情走向方面，何大一說：「如果我們看到案例在中國繼續下降，並假定在韓國和伊朗不再蔓延得太厲害，那就仍有機會遏制它，那麼它會循著自然途徑走。那是我們大家所希望的。但是我們對此信心並不足。」

不過他認為，美國不大可能面臨武漢或湖北的失控狀況。何大一補充說： 「但是，我們是否會發生像韓國、義大利那樣的疫情呢？很可能。這就是我們擔心的。這也是為什麼如果你看看周圍，每一個大型機構都在製定防備計畫。」（編輯：林憬屏）1090305