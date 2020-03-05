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澳洲新增武漢肺炎確診 長榮班機乘客非台人
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情14/100

至尊公主號多人出現症狀 加州死亡首例曾搭乘

最新更新：2020/03/05 15:51
豪華郵輪「至尊公主號」船上乘客和船組員出現武漢肺炎症狀，日前加州死亡首例的71歲老翁證實曾搭過這艘船。（圖取自twitter.com/PrincessCruises）
豪華郵輪「至尊公主號」船上乘客和船組員出現武漢肺炎症狀，日前加州死亡首例的71歲老翁證實曾搭過這艘船。（圖取自twitter.com/PrincessCruises）

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）豪華郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）船上乘客和船組員出現武漢肺炎症狀，導致船上數千人目前困在加州外海；日前加州死亡首例的71歲老翁證實曾搭過這艘船。

至尊公主號跟上個月停泊在日本橫濱港隔離的鑽石公主號（Diamond Princess），都隸屬公主遊輪公司。鑽石公主號有超過700人感染武漢肺炎，7人死亡。

官員為了在至尊公主號上替可能染病的人員進行採檢，今晚延後讓郵輪從夏威夷返回加州舊金山。

至尊公主號所屬的公主遊輪公司（Princess Cruises）和加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，成為加州首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例的71歲老翁，2月11日至21日搭同一艘郵輪往返舊金山和墨西哥。

紐森在記者會上表示，有約2500人與這名7旬翁搭乘同艘郵輪，有可能暴露在病毒之中。

他還說：「所以我們把船隻和數千名乘客留在外海，以利採檢作業。」

紐森說，船上11名乘客和10名船組員出現病徵，將率先受檢。

公主遊輪公司在致法新社的聲明中說，至尊公主號從墨西哥返回舊金山後，有62人繼續於2月21日搭船前往夏威夷，公司已要求這62名乘客留在艙房內等候採檢。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090305

根據今日美國（USA Today）報導，至尊公主號郵輪已透過電子郵件發送健康諮詢函給船上乘客，並轉達美國CDC已要求郵輪改航回舊金山，預定當地時間5日下午抵達。（圖取自公主遊輪公司網頁princess.com）
根據今日美國（USA Today）報導，至尊公主號郵輪已透過電子郵件發送健康諮詢函給船上乘客，並轉達美國CDC已要求郵輪改航回舊金山，預定當地時間5日下午抵達。（圖取自公主遊輪公司網頁princess.com）
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