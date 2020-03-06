美國衛生官員：武漢肺炎死亡率僅1%或更低

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國衛生高層官員今天指出，根據大量未通報病例的新數據，武漢肺炎整體死亡率估計僅1%或更低，低於先前的預估。

法新社報導，美國總統川普先前表示，他認為世界衛生組織（WHO）公布俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡率達3.4%是「錯誤的」、是依據「直覺」而來。川普此言一出遭外界批評後，美國衛生官員跳出來發表上述談話。

川普提及世衛數據稱只是根據通報病例而得，然而這種疾病真實致死率可能需要時間才能更加瞭解，公衛專家對這點看法一致。

美國衛生及公共服務部助理部長賈諾（Brett Giroir）表示：「目前對武漢肺炎整體死亡率的最佳估計，是落在0.1%至1%之間。」

「這比你們可能在許多報告中聽到的還要低，為什麼呢？第一是因為許多人沒有生病或未經過檢測─這反映出外國的經驗─所以可能對每個病例來說，有至少2或3例未計入分母。」

「它（整體死亡率）當然可能高於一般流感，可能如此，但不太可能介於2%至3%之間。」

賈諾說，季節性流感死亡率在0.1%至0.15%間。

由於美國政府遭批對疫情擴散因應動作緩慢，川普上周已指派副總統彭斯（Mike Pence）為防疫總指揮。

美國武漢肺炎死亡病例已達12例、確診超過130例，已有14州受到波及，其中德州今天首次傳出確診病例。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1090306