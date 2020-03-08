武漢肺炎／米蘭封城草案引發逃難潮 地方首長反彈盼緩衝[影]

影片來源：Fanpage.it

（中央社記者黃雅詩羅馬8日專電）義大利政府擬擴大封鎖米蘭所在行政大區消息一出，米蘭火車站昨天深夜湧入大量逃難潮，出城道路也擠滿車輛。不過幾位疫區行政首長都向政府喊話，希望給予緩衝時間。

義大利7日確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例達5883例，死亡人數233例，許多地方行政首長也感染，義大利政府晚間提出新的緊急措施，擬擴大封鎖的「紅色區域」。

義大利網媒「粉絲頁」（Fanpage）報導，原本近日因疫情人潮大量減少的米蘭火車站，昨天深夜10時之後卻有愈來愈多人湧入，因為許多人認為義大利政府封鎖米蘭方案，最短可能在幾小時後就會實施。

「粉絲頁」貼出一位米蘭學生的訪問影音，她表示，一聽到消息就飛奔到車站買了前往羅馬的車票，因為她怕一旦米蘭封城，她會再也見不到在羅馬的家人。

總部在米蘭的義國第一大報「晚郵報」（Corriere della Sera）則形容，該報收到如雪片般飛來的疑問，有人擔心他們剛好這週末出城度假，封城之後還回得了家嗎？也有住在其他區域的高階經理說，他因出差暫時把小孩放在米蘭的爺爺奶奶家，萬一封城能把小孩接回來嗎？

義大利政府的訊息不明確，先是「晚郵報」等多家大報昨晚8時許以快訊丟出爆炸性訊息，透露政府已決定增加封鎖的「紅色區域」，包括以米蘭為首府的整個倫巴底（Lombardia）大區。

因近日義國政府常在晚間發布緊急措施，消息一出，引起台灣僑領、華人社群瘋狂轉傳，部分住在米蘭的台灣留學生急問，是否還來得及買機票回台灣。

「晚郵報」稍後報導，對於義國中央政府所提方案，3個重災行政大區的首長都強烈反彈，認為中央擬定方案過程並未徵詢他們的意見，方案內容模糊不清，有執行困難，他們今天將再與中央政府溝通。

倫巴底大區區長方達納（Attilio Fontana）說，他支持政府採取更強烈的限制性措施，但他認為這份方案部分內容很拙劣，很多模糊地帶，可能給人鑽漏洞的空間，他已經將意見傳給中央政府，希望能做出調整。

艾米利羅馬那區（Emilia Romagna）主席博納西尼（Stefano Bonaccini）表示，他昨晚才從中央收到這份方案內容，希望中央能再給他幾小時反應方案內容的窒礙難行之處。

目前媒體披露的義國政府擴大封鎖米蘭方案，上路時間仍未定，僅提到將實施至4月3日。（編輯：林憬屏）1090308