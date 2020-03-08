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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情4/100

武漢肺炎／義總理簽封城令抗疫 米蘭威尼斯隔離至4/3

最新更新：2020/03/08 16:10
義大利北部武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂宣布，8日起封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。圖為7日米蘭民眾在封城前夕到超市購物。（法新社提供）
義大利北部武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂宣布，8日起封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。圖為7日米蘭民眾在封城前夕到超市購物。（法新社提供）

（中央社羅馬8日綜合外電報導）義大利北部武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂今天凌晨表示，國家正面臨緊急狀態，他已簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。

孔蒂（Giuseppe Conte）簽署緊急法令，封鎖米蘭與若干扮演義大利經濟火車頭角色的工業區，嚴格管制嚴重疫區的人員進出，在中國以外地區執行最雷厲風行的抗疫措施。

防疫資訊

路透社報導，根據這項法令，人們不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。

孔蒂在凌晨2時召開記者會，宣布這項法令。他表示：「我們正面臨緊急狀態，國家緊急狀態。」

根據這項法令，葬禮與文化活動都在禁止之列，並且規定人與人之間須保持一公尺以上的距離，包括在運動會、酒吧與超市等場合。

「紐約時報」（New York Times）報導，武漢肺炎肆虐全球，義大利成了歐洲和亞洲以外地區疫情最嚴重的國家，疫情持續擴散不僅重創這個歐陸最脆弱的經濟體之一，學校也紛紛宣布停課。

根據義大利當局與世界衛生組織（WHO）統計，義大利武漢肺炎確診病例在一週之內翻了一倍以上，由4日的約2500起增至7日的5800多例；死亡病例則由36起增至233起。

義大利執政聯盟之一的民主黨秘書長靜格雷迪（Nicola Zingaretti）宣布自己也掛病號，他在臉書上傳一段居家影片說：「噢，我也中獎了。」他表示將遵循當局的所有規定。義大利當局要求所有感染武漢肺炎的患者自我隔離。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090308

▼義大利網媒「粉絲頁」（Fanpage）報導，米蘭火車站7日深夜湧入大量逃難潮

影片來源：Fanpage.it
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