更多編輯台推薦新聞：
音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見
生活

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義大利武漢肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診

最新更新：2020/03/09 02:45

（中央社羅馬8日綜合外電報導）義大利民防保護局今天表示，境內的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數暴增1492例、死亡數大增133人，目前全國累計7375例確診、366人不治。

路透社報導，義大利的武漢肺炎疫情在歐洲各國最為嚴重，昨天通報全國確診數5883例，但今天暴增1492例至7375例，死亡數也大增133人，兩項新增數據都是疫情爆發以來單日新高。

義大利民防保護局（Civil Protection Agency）指出，全國有622名患者已完全治癒，但約有650名重症患者仍在加護病房接受治療。

法新社報導，義大利民防保護局還提到，大多數死亡病例都在北部的倫巴底大區（Lombardy），為了遏止武漢肺炎疫情擴散，義大利當局正訂購2200萬片外科口罩。

目前義大利的武漢肺炎確診數及死亡數，在全球僅次於中國，中國當局今天稍早通報境內累計確診8萬695例、死亡數3097人。確診數排名全球第3多的韓國，目前累計確診7313例，死亡數則有50人。

義大利的武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天凌晨表示，他已經簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭（Milan）和觀光勝地威尼斯（Venice）等地，實施隔離措施至少到4月3日。

根據這項法令，民眾不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。（譯者：陳彥鈞）1090309

延伸閱讀
武漢肺炎快速延燒 義大利封城歐洲疫情看這裡義大利又有大區首長染武漢肺炎 24小時內第2人武漢肺炎／義總理簽封城令抗疫 米蘭威尼斯隔離至4/3

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報