關門點燃東京奧運聖火 創無民眾觀禮首例

（中央社記者楊明珠東京12日專電）2020年東京奧運聖火點燃儀式今天在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，受到武漢肺炎疫情影響，禁止民眾入場觀禮，創下奧運史上首度無民眾觀禮的聖火點燃儀式。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運聖火點燃儀式於台灣時間今天17時30分（希臘時間11時30分）在奧林匹亞舉行。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京奧運組織委員會會長代理人遠藤利明等人出席這項儀式。

奧運聖火是在希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟，由女祭司利用凹面鏡聚集陽光成為聖火。

受到2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延影響，希臘奧委會禁止一般民眾進場觀禮，也限縮媒體採訪人數。現場只有100名來自國際奧委會（IOC）和東京奧運組織委員會認可的賓客獲准出席。原本計畫可能有700名賓客參加。

日本朝日新聞報導，東京奧運聖火接力儀式的第一位跑者是2016年里約奧運女子射擊項目金牌得主、希臘選手科拉卡琪（Anna Korakaki），她也是奧運史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

聖火接力第二棒的跑者是獲得2004年雅典奧運女子馬拉松金牌的日本選手野口瑞希，她跑了約200公尺。她跑完後對媒體表示，當聖火點燃的瞬間，心情很振奮，邊跑邊珍惜那份振奮感。

被媒體問到是否受到新型冠狀病毒疫情影響時，野口表示，期待疫情早日平息，相信東京奧運能順利舉辦。

聖火將在希臘境內接力傳遞到19日，當天在雅典會將聖火交給東京奧運代表。聖火預定20日運抵日本航空自衛隊松島基地（位於宮城縣東松島市），到25日為止，將在311大地震重災區3縣（宮城、岩手、福島）傳遞。

26日將在福島縣體育設施「J village」舉行日本境內聖火起跑儀式，展開為期4個月日本境內的聖火接力傳遞。

東京奧運組織委員會會長代理人遠藤利明今天在聖火點燃儀式致詞時表示，新型冠狀病毒疫情蔓延全球，由衷感謝妥善舉辦這場聖火點燃儀式的相關人士。東京奧運組織委員會將與IOC、日本政府、東京都政府團結一心，以萬全的體制辦好東京奧運。

遠藤說：「日本多次經歷地震、海嘯等大災害，很多人因喪失摯愛的親友而感到悲痛。但就如56年前的聖火勉勵了我們，那是具有希望之力的。2020東京奧運聖火接力的理念就是Hope Lights Our Way（希望照亮我們的路）。在希臘境內的聖火接力將有許多故事誕生，是希望的串連。」（編輯:韋樞）1090312