疫情重擊全球航空業 專家：多數業者恐5月底倒閉

（中央社倫敦16日綜合外電報導）武漢肺炎疫情迅速擴散，各國加強管制邊境，導致全球航空公司紛紛擴大縮減航班和裁員，並尋求政府援助。專家警告，若不採取聯合行動，全球多數航空業者將撐不過5月。

擁有英國航空公司（British Airways）、伊比利亞航空公司（Iberia Airlines）和愛爾蘭航空公司（Aer Lingus）的國際航空集團（International Airlines Group）今天宣布，4月和5月的運量將至少縮減3/4，部分航班也將暫時停飛。集團還將凍結非必要支出，並減少工時和暫停雇約。

美國3大航空公司之一的聯合航空公司（United Airlines）已預估，本月營收將比去年同期減少15億美元（約新台幣453億元），因此4月和5月的運量將砍半，高層主管也將減薪50%。

聯合航空並警告員工，即使大幅削減航班後，班機幾乎空無一人的情況仍可能持續到夏天，屆時預料仍會大幅縮減運量。

法荷航空集團（Air France-KLM Group）今天表示，受到疫情衝擊，未來幾天將逐步減少航班，可售座位公里數（Available Seat Kilometer）可能大砍70%至90%。

法荷航空集團還說，旗下法國航空的空中巴士（Airbus）380型客機機隊將因此全面暫時停飛，旗下荷蘭航空的波音（Boeing）747型客機機隊也暫時全面停飛。

英國維珍航空公司（Virgin Atlantic）今天宣布，受武漢肺炎疫情影響，將停飛75%的航班至26日，4月則將停飛最多85%的航班，此外將要求員工未來3個月內放8週的無薪假。

歐洲第4大航空公司廉航易捷航空（EasyJet）也表示，旗下機隊恐大多數停飛。德國航運業巨擘途易集團（Tui AG）和北歐航空公司（SAS）都表示將暫停絕大多數業務，並向政府求援。

澳洲航空公司（Qantas Airways）上週已宣布將國際航線運量縮減25%，如今又說，由於多國祭出新的旅遊限制，可能將航班進一步刪減。

航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA Centre for Aviation）警告，若政府和業界不採取聯合行動，全球多數航空公司會在5月底破產。

亞太航空中心在報告中指出：「（航空業）需求目前萎縮方式簡直前所未見，且還看不到何時能恢復常態。」（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090316