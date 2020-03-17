北美疫情如野火燎原 美國加拿大上緊發條抗疫

（中央社華盛頓/渥太華16日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在北美洲持續蔓延。美國總統川普與加拿大總理杜魯道政府今天都對疫情做出最新因應措施。以下是美加最新情形整理：

●華府籲避10人以上聚會 示警經濟恐步向衰退

川普政府今天公布未來15天防疫指南，呼籲所有美國人，即使是健康年輕人，也應避免出席10人以上聚會，不要上餐館、酒吧或美食廣場，同時避免旅行、購物與拜訪。指南也呼籲老年人、慢性病患與身體不適者待在家裡。

川普同時示警美國經濟可能步向衰退。對於疫情何時才能趨緩，川普則認為可能要等到7、8月或更久。

●川普推文稱「中國病毒」引爆爭議

川普今晚推文說：「美國將強有力地支持那些產業，像是航空公司等特別受這種中國病毒影響的產業。」這是川普首次把2019冠狀病毒稱為「中國病毒」。

川普的推文招來批評者砲轟為種族歧視、可能煽動反亞裔情緒。中國則回應堅決反對汙名化。

●五角大廈37人確診 正副部長遭隔開

美國國防部已知出現37起武漢肺炎確診病例，包括18名現役軍人、3名公務員、13名軍眷及3名承包商。當局今天宣布，將「隔開」國防部長艾斯培（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist），作為預防措施。

●美製疫苗展開首次人體試驗 民眾仍日益憂心

美國衛生官員今天表示，已在西雅圖展開首次武漢肺炎疫苗的人體試驗。這種疫苗名為mRNA－1273，是由國家衛生研究院（NIH）的科學家以及麻州劍橋（Cambridge）生技公司Moderna的合作人員一同研發。但疫苗尚須經過更多試驗階段。

與此同時，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天也同意，讓各州可以批准在州內實驗室研發的檢測工具，以加速開發武漢肺炎篩檢套件。白宮也準備以行政命令，把醫療供應鏈遷回美國本土，以解決藥品及醫療藥品仰賴外國的問題。

現在美國疫情升溫，社會上湧現搶購物資的景象，許多商店架上空空如也，民眾買不到衛生紙。醫院恐怕面臨病床、人工呼吸器、口罩短缺的境況，甚至有醫生擔心，未來可能得挑病人治療。

根據蓋洛普民意調查（Gallup Poll）最新民調，美國民眾「非常或有點擔心」自己或家人暴露於感染源的人數比率，從2月間的36%，激增至60%。對於美國政府因應疫情能力，民眾信心也大幅下滑。

●各地政府祭限制措施抗疫 賭城也失色

在首都華盛頓特區，各級政府與企業已展開不同程度的遠距辦公。學校關閉，白宮、國會暫停開放，華府呈現半空城狀態。且自今晚10時起，所有餐館、健身房、影院、按摩店等商家都須關閉。

東岸的紐約、新澤西與康乃狄克州長今天聯合宣布禁止50人以上集會，關閉戲院等營業場所。西岸的舊金山灣區更規定，自17日開始的3個星期，包括矽谷在內的當地民眾若無特別需要，必須留在家裡不得外出，多數商家將暫停營業。

此外，內華達州賭城拉斯維加斯數家大型賭場17日起也暫時關門，包括美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）和永利渡假村集團（Wynn Resorts Ltd）旗下賭場。

●加拿大禁外人入境 增至424確診4死

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天下午宣布決定關閉邊界，禁止所有非加拿大公民或永久居民入境，僅加國公民直系親屬、美國公民、外交官和空服人員除外。且所有入境者都應自我隔離14天。

此外，為加強檢查，國際航班18日起只能降落在蒙特婁、多倫多、卡爾加利和溫哥華國際機場。任何有武漢肺炎症狀者都不准搭乘飛往加拿大的航班。但新邊境管制措施不適用貿易和商業活動，以保持貨品供應暢通。

根據加拿大政府網站，截至美東時間16日下午6時45分，加拿大境內共有424人確診，4人染病死亡。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090317