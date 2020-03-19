更多編輯台推薦新聞：
楊金龍：央行降息要快要勇敢
產經

楊金龍：央行降息要快要勇敢

民眾搶買物資 陳時中：台灣沒有恐慌的理由
生活

民眾搶買物資 陳時中：台灣沒有恐慌的理由

武漢肺炎／居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元
地方

武漢肺炎／居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元

口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看
生活

口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
央行睽違近4年降息 關鍵因素影響一次看
首頁 / 國際

瑞士央行穩瑞郎 加強干預外匯交易市場

最新更新：2020/03/19 21:22

（中央社蘇黎世19日綜合外電報導）瑞士國家銀行（瑞士央行，SNB）今天表示，將加強干預外匯交易市場來穩定瑞士法郎。瑞士之前預料，受到武漢肺炎影響，2020年經濟為負成長。

在季度貨幣政策會議後，瑞士央行說，利率仍維持在負0.75%不變。

瑞士央行表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對瑞士造成「特別大」的社會與經濟挑戰，瑞士的前景和全球經濟也明顯惡化。

歐洲央行說，為了確保瑞士有適當的貨幣條件，貨幣擴張政策「比以往更加必要」。瑞士央行正在加強干預外匯市場，來穩住當前局勢。

瑞士央行表示：「為了降低投資瑞士法郎的吸引力，負利率與干預是必要的，從而抵銷貨幣升值的壓力。」

瑞士央行去年12月時還估計2020年經濟成長介於1.5%至2%。

但現在國際經濟陷入低迷，以及各種用以抑制武漢肺炎擴散的措施，都將導致瑞士上半年的經濟活動「明顯減少」。

瑞士央行說，一但瑞士與國際的抗疫措施停止，經濟活動很有可能漸漸回到正常。

瑞士央行稱：「話雖然這樣說，但是2020年國內生產毛額（GDP）成長有可能是負的。」瑞士央行還說，在這種情況下各類預測還是充滿不確定。

「下半年起開始恢復正常，隨後的強力正成長會反映在2021年。」

瑞士央行說，瑞士財政系統有充足的流動性，但有必要時，瑞士央行將採取「額外措施」確保流動性。

它表示，瑞士央行近年已大規模增加資金與流動性緩衝，有充分的工具去應對各種挑戰情況。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報