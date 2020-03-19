瑞士央行穩瑞郎 加強干預外匯交易市場

（中央社蘇黎世19日綜合外電報導）瑞士國家銀行（瑞士央行，SNB）今天表示，將加強干預外匯交易市場來穩定瑞士法郎。瑞士之前預料，受到武漢肺炎影響，2020年經濟為負成長。

在季度貨幣政策會議後，瑞士央行說，利率仍維持在負0.75%不變。

瑞士央行表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對瑞士造成「特別大」的社會與經濟挑戰，瑞士的前景和全球經濟也明顯惡化。

歐洲央行說，為了確保瑞士有適當的貨幣條件，貨幣擴張政策「比以往更加必要」。瑞士央行正在加強干預外匯市場，來穩住當前局勢。

瑞士央行表示：「為了降低投資瑞士法郎的吸引力，負利率與干預是必要的，從而抵銷貨幣升值的壓力。」

瑞士央行去年12月時還估計2020年經濟成長介於1.5%至2%。

但現在國際經濟陷入低迷，以及各種用以抑制武漢肺炎擴散的措施，都將導致瑞士上半年的經濟活動「明顯減少」。

瑞士央行說，一但瑞士與國際的抗疫措施停止，經濟活動很有可能漸漸回到正常。

瑞士央行稱：「話雖然這樣說，但是2020年國內生產毛額（GDP）成長有可能是負的。」瑞士央行還說，在這種情況下各類預測還是充滿不確定。

「下半年起開始恢復正常，隨後的強力正成長會反映在2021年。」

瑞士央行說，瑞士財政系統有充足的流動性，但有必要時，瑞士央行將採取「額外措施」確保流動性。

它表示，瑞士央行近年已大規模增加資金與流動性緩衝，有充分的工具去應對各種挑戰情況。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090319