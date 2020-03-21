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泰國武漢肺炎增至411例 加強管制入境旅客

最新更新：2020/03/21 13:29

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）泰國政府今天宣布新增89起病例，累積病例達到411例。泰國政府要求和鄰國接壤的各府關閉多數的陸路檢查關卡，對擬搭機入境的旅客採取嚴格措施，盼減少入境人數。

武漢肺炎疫情延燒，泰國內政部昨天發公文給和鄰國緬甸、寮國和柬埔寨接壤的府，要求各府首長關閉和鄰國往來的陸路檢查關卡，各府只能留一個檢查關卡，唯一例外的是同時和緬甸及寮國接壤的清萊府（Chiangrai），可以保留緬甸和寮國各一個關卡。

內政部也授予各府首長權限，如果疫情在該府狀況嚴重，首長可以關閉所有的對外關卡。

除了陸路，泰國民航局日前公告，22日凌晨起所有搭乘飛機要入境泰國的旅客，在登機地點時就必須出示3天內有效、證明沒有感染武漢肺炎的健康證明，以及10萬美元（約新台幣305萬元）的醫療保單，否則會被拒絕登機。由於健康證明很難取得，泰媒形容此舉形同全面的旅遊禁令。

此外，泰國總理府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）昨天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）呼籲所有人，特別是住在曼谷的民眾待在家裡。至於泰國學界和民間呼籲封城，娜盧孟表示，政府會評估狀況並考慮各種措施。

泰國公共衛生部今天宣布新增89起病例，泰國累積病例達到411例，其中1人死亡、44人康復出院、366人住院治療。（編輯：陳惠珍）1090321

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